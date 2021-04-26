雪櫃、廚房污糟到嘔　清潔達人出手執完似翻新　八旬夫婦感動到喊

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-26 08:00

沒有人想在堆滿雜物垃圾的空間生活，但有些長者卻難以自理，家居可能骯亂如垃圾崗。擁有逾370萬粉絲追蹤、自稱「清潔女王」的TikTok網紅近日分享影片，只見她為1對八旬夫婦清潔家居，屋內廚房情況令人慘不忍睹，雪櫃更堆滿過期食品及污垢，令人「隔着mon」都想作嘔，而煮食爐的油擋隔板更由透明變成暗黃，情況相當惡劣。幸女王出手清理後，全屋即變得井井有條，老夫婦看到居所煥然一新，當場感動落淚，影片至今已吸引超過1430萬人次觀看。

有清潔達人上傳短片，指最近替1對老夫婦整理家中，只見雪櫃情況令人一看已作嘔，影片引來大批網民觀看。（「aurikatariina」TikTok影片截圖）

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在社交平台TikTok擁有逾370萬用戶追蹤的「aurikatariina」，日前上傳影片，指1對年屆80多歲的老夫婦無法靠自己力量整理家居，身邊也沒有人能幫忙，只好向她求助。影片中，她拍下屋內雪櫃、廚房煮食爐和飯廳的前後對比，只見她打開雪櫃時，內裏塞滿如同垃圾的雜物，底部更堆積了一大片暗啡色的污垢；而煮食爐的整面油擋隔板亦變成暗黃色；經過一番整理，雪櫃才得而回復潔淨的原貌，所有過期食材、垃圾等通通丟棄，而煮食爐的隔板也變回透明玻璃，算是「重見天日」。

屋內的廚房和飯廳同樣擺滿雜物，極為凌亂，「aurikatariina」出手清理後，將所有不必要的用品物歸原位。她透露，這是她從業以來是最滿足的1天，當見到八旬老婦回到「新家」後開心得落淚，她的內心也跟着瞬間融化。

影片至少已有逾1430萬人次觀看、近200萬個讚好和超過1萬個留言，不少人讚賞「清潔女王」的善心，亦直言不敢相信她竟能將髒亂不堪的設備，清潔得像新的一樣，「當妳拉出爐頭上的東西（隔板），看到它原本是透明時，我嚇得下巴跌下來了」，也有網民稀噓地指，「很傷心看到有老年人在這種環境下居位，我們需要有阻止這種事情發生的系統」。

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