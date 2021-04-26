女友同居後浴室衣櫃「淪陷」　台男呻生活空間減半：還我美好生活

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-26 22:00

不少情侶在有一定感情基礎後都會同居生活，但一名台灣男子在讓女友搬入家居住後，卻抱怨生活空間大減一半，浴室放滿各式各樣的護髮品和保養品，衣櫃頓時「滿到炸裂」，凌亂得每次都要坐在地上找衣服。台男在帖文求救，「拜託拜託救救小弟，還我美好生活啊啊啊啊」，還表示近日需要添置浴室和衣物相關的收納工具。

有台男發文抱怨與女友同居後，家中的生活空間直接減半，浴室一堆瓶瓶罐罐，卻只有3瓶是屬於他。（Dcard）

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台男日前在Dcard討論區發文，表示今年初開始與女友同居，未料卻成為一場「災難」，除了散落地上的頭髮，其餘生活空間也直接減半。他以浴室為例，稱自己本來只放潔面、洗髮和淋浴產品各1瓶，但女友單是洗髮便需要多種護髮品，「什麼染髮維持、補色洗髮精、頭皮護理等等」；臉部則要用到美白、走角質、果酸和酵素，讓他直呼：「真的是刷新我的三觀啊，不是只有1張臉嗎？」。即使他特意買了層架，仍然不夠位置擺放瓶瓶罐罐。

談到衣櫃，台男更是大吐苦水，指女友搬來前確認過其衣櫃空間，他還非常有信心地回答「很空啦，妳東西放裏面很可以」，詎料同居後，衣櫃變成「過年期間阿嫲的冰箱」，單計秋冬的衣服就足以衣櫃「滿到炸裂」。

台男續指，雖然自己也有不少的衣服，但至少會分類清晰，現在衣櫃凌亂不堪，導致每次洗澡前都花時間翻來翻去，而且掛衣的空間直接相讓予女友，「所有衣服就像鹹菜一樣擠在一起」，加上手袋、行李箱和雜物，笑言「還有可能挖到土石流」。為免女友要彎腰找東西，他更將衣櫃上層讓給對方使用，自己衣服則放最底層，「每次找衣服直接坐着找，唉不想努力了」。

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台男在帖文中向網民求救，「拜託拜託救救小弟，還我美好生活啊啊啊啊」，指近日還要再搜購浴室與衣物的收納好物。不少網民安慰樓主，亦有許多男性「受害者」表示理解，又建議他勸女友培養「斷捨離」的習慣，「如果你女友沒有定期斷捨離的習慣，之後只會到處土石流而已，然後進化成到處都有黑洞，收納怎麼樣都不夠」。

（Dcard）

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