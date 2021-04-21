男友公眾地方扮狗叫　問佢食咩大聲答「汪」　原來因為女友1句話

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-21 14:14

公眾地方聽到有人扮狗叫，內心難免感覺奇怪！有女網民在討論區分享，指拍拖數個月的男友細心又搞笑，2人相處得十分開心，「但係我唔知點解佢好鍾意扮狗吠」，更甚至在公眾地方都大聲扮狗吠，男友自覺得意，但樓主卻感到十分尷尬。樓主表示男友最近經常扮狗吠，可能因為她曾提及日劇男主角扮狗叫很可愛。

有網民在討論區上分享，指男友喜歡扮狗叫，令她十分尷尬。（《Oh! My Boss!戀愛在別冊》劇照）

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樓主在香港討論區發文，自問「我到底同緊1個人一齊定係同1隻狗一齊？」，提到男友十分喜歡扮狗吠，甚至在公眾地方亦會這樣做，以下是樓主提到的經過：

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有網民笑言，樓主男友扮狗吠「名乎其實，狗公」。樓主回應指她最介意的就是這一點，「扮貓都唔會被人話係狗公」，坦言後悔曾向男友說日劇中扮狗叫的男主角可愛，「佢而家走火入魔」。

有人建議樓主如果真心不喜歡，應該以嚴厲認真的態度提出，「啲野扮一陣㗎啫，唔識乜嘢叫適可而止」，亦有人指如果男友堅持己見，應該拒絕見面數天以作警示，甚至明言「再扮就分手」。

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