港媽考5次車牌仍肥佬　考到想做呢件事　網民：諗下係咪適合揸車

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-27 11:00

【考牌／貨Van／私家車／自動波】考取駕駛執照是很多人的人生必做事情之一，不過未必人人也適合操控汽車！有港媽於討論區發文，指自己於駕駛學院考了5次車卻仍未成功，每次也因緊張導致各種出錯，直言感到灰心，不知應否再接再厲。她表示繼續報考只為「完成心願」，日後未必經常駕駛，但稱考獲車牌後最想的就是到日本自駕遊，引來網民熱議，紛紛勸她考慮清楚自己是否適合駕車。

有港媽自稱考車5次仍「肥佬」，不禁發文問網民應否再接再厲。（資料圖片）

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「我考車牌肥咗五次，好灰心，我仲考唔考好？」該名港媽於親子王國討論區發文，指目前已考了5次自動波輕型貨車牌照，惟每次也因緊張而在不同地方出錯，如「轉彎畀油、太接近物件、太遲cut線cut唔到、轉錯線太急轉返、唔夠定」，導致5次也「肥佬」收場。

灰心的她不禁問網民意見，稱正苦惱應否再接再厲，又指過往一向報讀駕駛學院的課程，希望有經驗網民能推介有經驗的「街鐘師傅」。港媽指出，現時報考的話，最快10月可再應考，直言「我覺得我報考是完成心願多些」，又稱成功考獲車牌的話最希望做1件事：「我考到第一時間去日本自駕遊，當然疫情過後啦！」

港媽直言考獲車牌後最想到日本自駕遊，引來網民熱議。（資料圖片）

帖文引來網民熱議，不少人建議港媽找出「肥佬」原因，「操熟啲」才報考，甚至應考慮自己是否適合駕駛，以免出意外時害人害己，「勸你諗下自己係咪真係適合揸車，堅持最後考到的話，練熟手車先」、「坦白講，你真係唔啱揸車，唔好浪費金錢和時間，就算真係畀你拎到P，真心怕你做了馬路炸彈」。

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有人看到港媽說考牌後最想自駕遊後也紛紛勸阻，直言就算僥倖考到車牌，缺乏路面經驗卻堅持自駕只會更易出事，「新手連實際路面行駛的經驗都唔夠，仲諗去外地駕駛」、「新手自駕真的好危險，不如考慮租車及司機，對自己、乘客及途人都安全些」、「考唔考你自己決定，但考到請不要第一時間去自駕遊」、「本地考咁多次都考唔到證明你冇揸車天份，仲諗住去陌生地方自駕遊？唔好累已累人」。

選擇私家車還是輕型貨車（LGV）、自動波還是棍波，這2條問題就經常令學神們囉囉攣！有網民指出考2A比1A有更多優點，例如可以駕駛個別車型、考車時可以不看左盲區、有更多鏡更易觀察交通情況等，不過亦有人認為除非真的有需要開車工作，否則考1A仍然是好選擇：

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