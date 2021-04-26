Dogecoin｜失業男借錢炒狗狗幣　入貨即跌喊住沽：見到柴犬就嬲！

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-04-26 15:30

加密貨幣近期熱炒，成為投資的熱門選項之一，不少人亦都跟風入市。除了最知名的比特幣（Bitcoin，BTC）之外，曾經被特斯拉（Tesla）創辦人在twitter上提到的狗狗幣（Dogecoin，或稱多吉幣）亦都大幅爆升，價格在1年內由最低的0.0023美元升至0.4377美元。 有失業網民就開Po勸不要炒賣狗狗幣，指自己借錢入貨，惟「跟手就直線向下」，最後只能一邊流淚一邊沽貨，說自己30歲負債數萬而感到無助。

有網民在討論區上分享，指自己因為炒賣狗狗幣Dogecoin而負債。（Dogecoin官網圖片）

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有網民在連登討論區上發文，指自己本身失業「但揸住嚿錢」，看到Dogecoin爆升時就以0.5HKD（約0.06美元）入市購買1萬粒，「賺咗幾千之後就放晒」。早前看到Dogecoin續升至0.4美元，就借錢入貨5萬粒，詎料「跟手就直線向下」，「啱先一邊喊住一邊放緊自己嘅Dogecoin，而家就30歲仲有成幾萬蚊債，個人好無助」。

Dogecoin價格在近期急升，而樓主在高位附近的0.4美元買貨。（Yahoo財經截圖）

有人問樓主何不Strong Hold，他就指以為Dogecoin會下跌到0.1美元，打算到時補回持貨，「點知今日仲升咗」。樓主亦在留言中提到「而家見到柴犬就嬲，秋田犬都係」，「之前覺得Dogecoin個icon好得意先買，而家望返惡心至極」。他更指自己沽貨後曾落樓去便利店買飲品，「諗起自己仲有債喺身就將包嘢放返落雪櫃，喊住咁出門口」。

有網民認為炒賣投機沒有問題，但不應借錢買貨，承擔不到損失就更加不應該All in同一樣高風險的東西，「跟風炒預咗啦，無長期持貨預備，失業仲借錢炒當買教訓」。不過亦有人指他當時應該繼續持貨，而非止蝕，「咁急放做咩，反正都蝕緊，等耐啲反彈」。

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