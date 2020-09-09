雞排妹靠比特幣月賺50萬台幣！霸氣買三棟豪宅　一類股票企硬唔買

台灣女星鄭家純（雞排妹）擁有甜美外型及火辣身材，生意頭腦也相當好，近日自創品牌賣情趣用品，創下驚人業績，人生也邁入新的里程碑，大手筆買下位於大安區精華地段的三套豪宅，且一次就是買一整層，總共砸下6000萬（台幣、下同）。

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雞排妹在投資理財方面相當有一套，也常不吝分享自己的賺錢方法，據《三立新聞》報導，她透露最近兩年除了投資美股和台股，還有在做比特幣，一個月能入帳50萬，之後轉戰房產投資，看中敦化南路和基隆路交叉口的建案，剛好附近又有都更案，一坪約110萬元。

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原本只想買一戶，但雞排妹衡量自己還房貸的能力，發現和親友一起合資的話，就可以一次買下一整層的3戶，共砸下6000萬元，預計明年8月交屋。此外，雞排妹先前接受《ETtoday新聞雲》專訪時透露，在5月10日至7月10日的兩個月間，賺了將近84萬，也坦承自己本身個性是控制狂，喜歡把生活過得很有條理，因此不管是設定停損停利點，或是今年的獲利目標，都很有紀律跟規劃。

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雖然是個初出茅廬的菜鳥，不過雞排妹也多少累積出一些小心得，首先她不買暴漲暴跌的股票，「我覺得是法人或外資在炒，坑殺小散戶，我不想被割韭菜，之前有人推薦某一支，那時才70、80塊，有個禮拜每天漲停板，但我就沒有想加入，因為總覺得怪怪的，畢竟自己不是那麼懂太專業的內容或是技術線型。」

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