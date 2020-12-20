瘋狂家庭3年前變賣家產買Bitcoin 　4年內環遊40國堅持比特幣交易

對任何事情要「瞓身」，都要承受巨大風險，然而這家個5口之家一起瞓身，結果經歷了非常旅程。荷蘭1個家庭在2017時將所有資產賣出，甚至連鞋都賣掉，全副身家買入比特幣（Bitcoin ），之後展開環遊世界旅程，至今已去過40個國家，全程堅持用比特幣交易，被稱作「比特幣家庭」（Bitcoin Family）。縱使2018年比特幣跌至3000美元水平，他們仍繼續增持，一家人相信比特幣可能在2022年升至20萬美元水平。

比特幣家庭至今已去過40個國家，堅持用比特幣交易。（當事人IG圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

來自荷蘭的「比特幣家庭」爸爸Didi Taihuttu在2017年曾接受外媒訪問，透露一家人將公司、2500平方尺的屋子、汽車、甚至連他們的鞋子都全部轉賣，將數十萬美元資金瞓身買入比特幣，展開旅遊生活，全程都使用虛擬貨幣做交易。

Taihuttu稱近4年內，一家人已經去過40個國家及地區，他們沒有銀行戶口，基本上所有的儲蓄就是比特幣。Taihuttu在2017年比特幣價格在900美元水平時買入現時持有的大部分比特幣，之後不斷升。2018年時比特幣跌至3000美元水平，Taihuttu反而增持更多，他至今仍堅信虛擬貨幣的前景，更認為將來比特幣最低會落到10萬美元，2022年可能會升至20萬美元，「我不會感到驚訝」，他不擔心比特幣需求會下降，「我覺得我們正面臨供應危機」。

比特幣家庭發誓不會用現金購物，「除非以某種方式用比特幣交易」，旅程中他們一直找願意使用比特幣的人，有次他們在保加利亞和土耳其邊境想用比特幣做簽證，雖然當局不接受，但一家人無放棄。Taihuttu向其他旅客介紹比特幣的優點，等他們用手機安裝比特幣錢包後，Taihuttu用比特幣和他們交易現金，最後順利辦理簽證，但他笑言這樣做令妻女們有點不高興。

比特幣家庭至今已去過40個國家，堅持用比特幣交易。（當事人IG圖片）

+ 8 + 8 + 8

他承認目前要全面採用比特幣交易有困難，很多時要發揮創意，「以物易物、講價、bitcoin debit card、說服別人收比特幣」等，一家人通通做過，更成功以這樣方式走遍歐洲、亞洲、大洋洲的許多地方。

旅程中發現，現時世上有2個地方可以用比特幣買任何東西，就是斯洛文尼亞首都盧布爾雅那和一個叫Rovereto的意大利小村莊。在盧布爾雅那一家人用比特幣維修汽車和買電影門票，在Rovereto買了電單車、交稅和剪髮。Taihuttu曾說過直至找到收比特幣的髮型師為止，他都不會剪髮，幸好在Rovereto找到了。

今年比特幣一度升至逼近2萬美元大關，有分析師預料加密貨幣仍有上漲空間。Taihuttu覺得任何國家都可以用比特幣作貨幣儲備，「比特幣是數碼金磚」，及接納用於付款、兌換現金等。事實上Taihuttu投資比特幣並非單單為了賺錢，他已經將一半收益捐給慈善機構，一家人也繼續四處旅行，宣傳虛擬貨幣的「福音」。

（綜合）

同場加映：4星座女注定有富貴命？

👇👇👇點圖看哪些星座女有富貴命👇👇👇

+ 11 + 11 + 11

同場加映：一圖測你為何變月光族

👇👇👇你認為這張圖片是什麼東西？👇👇👇

你認為這張圖片是甚麼東西。（網上圖片）

A金色信用卡

B海報

C窗戶

D橙味朱古力

👇👇👇不準偷看👇👇👇

↓

↓

↓

👇👇👇點圖看結果分析！👇👇👇