譚仔三哥辦「口罩姐姐選舉」　資訊好爆笑　網民：搵Error合作啦

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-03-30 19:00

【譚仔三哥 / 口罩姐姐 / 選美 / Error】俗語說「一白遮三醜」，但現在口罩之下人人都可以變身俊男美女！譚仔三哥近日舉辦史無前例的《10小辣口罩姐姐選舉》，並在專頁公布最後5強名單，引起網民熱烈討論，不但參賽姐姐的名字別出心裁，更在介紹中分享美肌方法令大家感到驚喜，笑言「真係估你唔到」，有人則建議應找來組合Error來主持總決賽。

譚仔三哥近日舉辦史無前例的《10小辣口罩姐姐選舉》，並在專頁公布最後5強名單。（譚仔三哥fb圖片）

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ViuTV近日推出《最後一屆口罩小姐選舉》，揀出20強口罩佳麗參賽，由Error 4子主持，節目大受歡迎。怎想到譚仔三哥同樣追上潮流，以米線店身份跨界別舉辦《10小辣口罩姐姐選舉》。

三哥今日（30日）於專頁公布最後5強名單，附上佳麗的照片、年資、出沒分店、「姐姐話」熟練度及美肌秘密等搞笑資訊，但最惹人爆笑的是每位姐姐的花名，包括「苦壺員」、「實小勒」等。三哥指，5位佳麗正積極備戰，研究美肌方法，迎接最終表演環節。

口罩姐姐最後5強名單及資訊▼▼▼

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帖文一出引起網上熱議，不少人都大讚三哥公關非常幽默，更建議要找「ViuTV三哥」、Error成員193合作，「夠晒噱頭」，亦有粉絲表示認得候選佳麗，「喺屋企樓下嗰間見過」；不過有人對「口罩姐姐選舉」不感興趣，形容「有一種尷尬嘅味道」、「做多咗」。

ViuTV近日推出《最後一屆口罩小姐選舉》，揀出20強口罩佳麗參賽，由Error 4子主持，節目大受歡迎。（ViuTV截圖）

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