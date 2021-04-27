九巴App街景圖驚見神秘男自拍　網民爆笑解謎：佢真係叫吳松街？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-27 16:00

【九巴App / 街景圖 / Google Maps】九巴應用程式除了提供巴士路線等資訊，更有街景功能顯示巴士站的附近環境，讓人容易找到該站。有網民日前使用程式，察看佐敦吳松街車站的街景圖時，驚見1位神秘男子望向鏡頭自拍，嚇得立即分享至facebook群組，因而引起網民爆笑，有人則拆解出現此情況的原因！

有網民日前在九巴APP查看佐敦吳松街車站街景時，發現1件怪事。（Google Maps圖片）

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有網民在fb群組「PLAY HARD 玩硬」發帖，指在九巴Apps內不論任何巴士路線，只要查看佐敦吳松街車站街景時，「就會出呢位靚仔」。從相中可見，一名身穿間條T裇的男子，站在1部私家車的前方，並向鏡頭伸出其右手，疑正運用360度全景鏡頭自拍。

帖文引來網民極多爆笑留言，很多人都即開App測試，發現結果一樣亦上傳相關照片「打卡」，並笑言「可能人哋真係叫吳松街」，甚至有人將這神秘男子起底，相信他是把自己拍攝的照片上載Google Maps，而九巴程式的街景功能，正正是顯示該站在地圖上的街景。不過有關情況已被修改，該男子再沒有出現在九巴街景圖中。

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