笨蚊誤將茄汁當人血？埋頭喪吸影片瘋傳　網友：可能隻蚊食素？

熱爆話題
撰文：
最後更新日期：

蚊子通常以「吸人血」為主，不過，日前有台灣民眾直擊蚊子不吸血，反而停在「番茄醬」前，接著將口器插入「埋頭苦吸」，疑似誤將番茄醬當作血，讓民眾忍不住直呼：「大哥，你是不是誤會了！」

埋頭喪吸茄汁趕都唔走（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+7
+7
+7

下載「香港01」App ，即睇城中熱話：https://hk01.app.link/qIZYuEC5LO

一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一段影片，只見原PO把番茄醬擠滿在紙袋上，然而一旁竟有一隻蚊子停留許久，似乎把鮮紅色番茄醬誤當成血，接著將口器反覆插入其中準備來飽餐一頓，無論原PO怎麼搖晃紙袋，蚊子仍然沉浸在其中，將番茄醬吃滿吃飽，眼前一幕讓原PO驚呆，更幽默地向該蚊子喊話「大哥，你是不是誤會了，這我剛擠的番茄醬」。

影片曝光後，眾人全笑翻紛紛留言表示「這是台南蚊子啦」、「蚊子：我剛剛吃薯條忘了沾番茄醬，現在補回來」、「應該是小姐，會吸血的都是母的」、「長久以來他們都以為我們血管裡面是蕃茄醬，直到你這隻發現了真相，如果你放他生路，讓他回去公布，人類就再也不用跟蚊子對抗了」、「可能覺得蕃茄醬比你的血健康」、「大哥：借一點，我等等要去薯條那邊」、「我吃素」。

【同場加映】昆蟲界的逃生王　被青蛙吃進肚子後竟能自行從「另一出口」爬出（點擊放大瀏覽）👇👇👇

+13
+13
+13

【同場加映】半邊臉慢慢被吃掉、眼球內生蟲……比猛獸更恐怖的「體內怪物」們（圖片或引起不安，慎入）👇👇👇

+8
+8
+8

還有一位患者的經歷，更為恐怖，她咳嗽的時候，咳出了蟲子👇👇👇

+3
+3
+3
房間長期住着一堆拖繭怪蟲　網友教簡單一招全清除：不抓會吃衣服
美國爆「食腦蟲」案例　可從鼻腔進人體　歷年143人感染僅4人存活
美國男子家中天花板藏10萬隻蜜蜂　用吸塵機吸滿3箱重27公斤
數十億蝗蟲大軍襲東非　6月數量恐再暴增500倍　多國或陷嚴重饑荒
繼疫情及大黃蜂後　「17年蟬」將回歸襲美　預計每畝高達150萬隻
美遭新冠肺炎之災　殺人大黃蜂「空降」夾擊　部門籲民眾見蜂即逃
台網友無意間發現呢款漱口水竟可當強力殺蟲水用　大曱甴一噴即死

延伸閱讀：

蚊香洞洞鐵蓋怎麼用？　人妻曝真相：從小到大都搞錯

【本文獲「TVBS」授權轉載。】

請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。