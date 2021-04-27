笨蚊誤將茄汁當人血？埋頭喪吸影片瘋傳　網友：可能隻蚊食素？

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-27 18:30

蚊子通常以「吸人血」為主，不過，日前有台灣民眾直擊蚊子不吸血，反而停在「番茄醬」前，接著將口器插入「埋頭苦吸」，疑似誤將番茄醬當作血，讓民眾忍不住直呼：「大哥，你是不是誤會了！」

埋頭喪吸茄汁趕都唔走（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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一名網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一段影片，只見原PO把番茄醬擠滿在紙袋上，然而一旁竟有一隻蚊子停留許久，似乎把鮮紅色番茄醬誤當成血，接著將口器反覆插入其中準備來飽餐一頓，無論原PO怎麼搖晃紙袋，蚊子仍然沉浸在其中，將番茄醬吃滿吃飽，眼前一幕讓原PO驚呆，更幽默地向該蚊子喊話「大哥，你是不是誤會了，這我剛擠的番茄醬」。

影片曝光後，眾人全笑翻紛紛留言表示「這是台南蚊子啦」、「蚊子：我剛剛吃薯條忘了沾番茄醬，現在補回來」、「應該是小姐，會吸血的都是母的」、「長久以來他們都以為我們血管裡面是蕃茄醬，直到你這隻發現了真相，如果你放他生路，讓他回去公布，人類就再也不用跟蚊子對抗了」、「可能覺得蕃茄醬比你的血健康」、「大哥：借一點，我等等要去薯條那邊」、「我吃素」。

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