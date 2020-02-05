數十億蝗蟲大軍襲東非　6月數量恐再暴增500倍　多國或陷嚴重饑荒

極端氣候在東非釀沙漠蝗蟲災情，索馬里2日宣布進入「全國緊急狀態」。聯合國糧農組織（Food and Agriculture Organization，FAO）警告，這波蟲害面積恐持續擴大，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

非洲東北部近數個月異常降雨，導致沙漠蝗蟲孵化量暴增，數十億隻蝗蟲肆虐，在肯亞、埃塞羅比亞和索馬里啃食光成千上萬英畝的農地。（點圖放大瀏覽）↓↓↓

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根據聯合國，這是埃塞羅比亞和索馬里25年來最嚴重的一場蝗蟲入侵，肯亞則是70年來沒見過如此嚴重的蝗害。

聯合國農糧組織警告，這波蝗蟲災情已經快速擴散到整個東北非，離烏干達和南蘇丹僅不到200公里，而目前還只是「數量激增」（upsurge）等級，若接下來1年都無法控制，恐釀成「蝗災」，對當地糧食和生計造成前所未見的威脅。

去年12月首見蝗害的索馬里（Somalia），2日宣布進入「全國緊急狀態」，傾全國之力救災，並請求國際馳援，讓索馬利亞成為「非洲之角」地區第一個因蝗蟲為害而進入緊急狀態的國家。

肯亞當局日前曾出動小飛機，企圖在蝗蟲肆虐地區噴灑殺蟲劑，阻止蝗蟲擴散。但索馬里的因政局不穩定，無法實行，不能徹底圍堵蝗蟲肆虐與繁衍。有專家指出，這波蝗蟲已超出單一政府能處理的規模。

沙漠蝗蟲是全世界最具破壞性的遷移害蟲，1群約1平方公里的沙漠蝗蟲，1天可吃掉約3.5萬人份的作物，每日平均可飛行150公里。FAO專家警告，若無法控制住這波蝗蟲數量，今年6月旱季開始，蝗蟲數量恐暴增500倍，原本就因貧窮、戰亂與各種天災人禍而面臨糧食危機的東非，屆時恐陷入嚴重饑荒。

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