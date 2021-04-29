「你搶我老公」　台人妻深夜押小三到墳場暴打　逼裸站半小時捱告

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-04-29 07:00

台灣1名人妻發現老公出軌，氣得深夜駕電單車到小三家教訓對方，最後因行為過激而捱告。南投白姓人妻懷疑丈夫和1名自己都認識的廖姓女子出軌，去年11月晚上駕電單車到小三住處，扯頭髮押她到公墓毆打。小三不敢還手，人妻打罵小三仍感氣難消，竟脫去小三上衣及內衣，要她捱凍罰企半小時，最後才放她走，小三事後自行到醫院驗傷提告。法院日前宣判，認為人妻認罪悔意，最終依妨害自由罪拘役50天，緩刑2年。

台灣人妻發現1名自己認識的女子疑與丈夫出軌。（示意圖／資料圖片）

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事件發生於台灣南投縣，白姓人妻懷疑丈夫出軌，和1名自己都認識的廖姓女子發展長期不正當關係。由於不滿廖女當小三破壞其婚姻，人妻去年11月晚上11時左右，突襲式駕電單車到廖女樓下叫她出來。人妻一見廖女就扯其頭髮押她上電單車，並載到1個位處高山的公墓「問罪」。

案情指，人妻到達公墓後即徒手痛毆對方，廖女大聲呼救都沒有用，她一再否認自己和人妻丈夫有不當關係。人妻氣得認定廖女「搶我老公」，繼續拳打腳踢，廖女不願還手，其間被打至滿身傷痕。

人妻將小三押到位處高地的墳墓，毆打後脫去對方上衣及內衣要她罰企。（示意圖／《詭修女》劇照）

一頓暴打後人妻還是下不了火，公墓位處高山氣溫很低，她竟脫去廖女上衣及內衣，迫令她捱凍半裸罰企半小時。廖女不斷哀求，人妻心情平復後終收手，但將廖女留在公墓獨自離去。廖女獨自走路到醫院驗傷後回家，隔天因不甘受辱到警署報案，想控告白女傷害及妨礙自由罪。警方其後向白女問話，她直認自己罪行，承認是一時氣憤下做出過火行為，事後已有歉意。

南投地方法院指白女犯案後坦承罪行，已和廖女達成和解，故傷害罪已被撤回，然而她強行脫光廖女上身衣物干犯剝奪他人行動自由罪，檢方調查後照提妨害自由罪公訴。法院念在被告沒有案底、認罪態度良好相信沒有再犯嫌疑，最終判白女拘役50日，可易科罰金（即以金錢代替被告被判處的有期徒刑）並緩刑2年，但要向公庫支付1萬台幣（約2800港元）。

（綜合）

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