政府失業貸款｜須符3項資格！申請6大須知　符合呢個條件可免息

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【百分百擔保個人特惠貸款計劃／失業貸款／申請方法／銀行／免息方法】政府「百分百擔保個人特惠貸款計劃」今日（4月28日）起接受申請，為期6個月，每名申請人最高貸款額上限80,000港元，還款期最長6年，引起網民熱論申請方法。不過申請要先符合3項資格，申請方法以下一一看清。

即睇失業貸款申請6大須知！符合1條件可免息▼▼▼

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「百分百擔保個人特惠貸款計劃」計劃為期6個月，每名申請人最高貸款額上限80,000港元，還款期最長6年，有意申請者今日（4月28日）起可於計劃的銀行提出申請。

更多詳情：按此

「百分百擔保個人特惠貸款計劃」今日（4月28日）起接受申請。（「百分百擔保個人特惠貸款計劃」網頁）

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【5000元消費券／政府電子消費券／申請方法】政府「電子消費券計劃」選定由AlipayHK（支付寶）、八達通Octopus、Tap & Go拍住賞及WeChat Pay Hong Kong（微信支付）協助推行，預計2021年暑假接受登記。究竟如何申請？申請資格及哪3類人不符合資格？哪些消費才可使用消費券？以下一一話你知。

消費券申請、使用10大須知　3類人不可領取▼▼▼

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更多詳情：5000元消費券｜政府增申請限制！3類人不可領　申請使用10大須知

不過以上資料部份細節，仍有待政府實際公布。

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