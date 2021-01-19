中電派100元消費券｜3類人合資格！領取方法、商戶名單、6大須知

撰文： 李積飛 最後更新日期： 2021-01-19 14:00

【中電消費券／商戶名單／CLP COUPON／優惠】中電推出消費券計劃，向近80萬個合資格家庭派發100元消費券，亦令中電消費券網絡搜尋量急升。中電消費券計劃為期半年，3類客戶合資格領取，另有6大須知要留意。

中電推出消費券計劃，向近80萬個合資格家庭派發100元消費券。（中電）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

新冠肺炎疫情仍然肆虐，中電透過中電社區節能基金撥款超過8000萬元，2021年1月起向近80萬個家庭派發100港元消費券，以帶動消費及資助弱勢社群。究竟如何領取消費券？哪3類人士合資格？使用期限？以下6大須知一一話你知。

中電消費券領取資格＋6大須知▼▼▼

+ 12 + 12 + 12

中電消費券可於超過2400間零售店舖及食肆使用，以下是參與計劃商戶名單。

參與計劃商戶名單▼▼▼

+ 37 + 37 + 37

2元乘車優惠擴至60歲Q&A ｜幾時申請？限搭車時間？7大須知一文看

滿60歲人士最快明年首季可享2元乘車優惠，而為防止濫用，政府設立多項措施，包括需要申請特定個人八達通卡辨識身份。至於何時申請？是否設立分段收費、限制搭車時間等措施？以下7大須知話你知。

60歲以上2元乘車優惠7大須知▼▼▼

+ 15 + 15 + 15

同場加映：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？科興、復星、阿斯利康副作用一文看清

究竟疫苗有效期多久？是否可選擇接種哪款疫苗？有什麼副作用？出事責任誰屬及索償問題？接種後是否可旅行通關？以下10問10答話你知。

新冠肺炎疫苗Q&A▼▼▼

+ 17 + 17 + 17

科興、復星、阿斯利康疫苗副作用▼▼▼

+ 31 + 31 + 31

更多詳情可看：新冠肺炎疫苗Q&A｜有得揀？有效率？副作用？優先群組？

同場加映：18區邊區收入最高？你嗰區算多定少？

即睇各區收入排名▼▼▼