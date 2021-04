海鷗展翅高飛同伴偷懶亂入搭「順風車」　1個霸氣動作回擊勁爆笑

撰文: 朱利安 最後更新日期: 2021-04-27 08:00

動物世界無奇不有,最近1段「海鷗騎海鷗」的9秒影片在Twitter瘋傳,看到1隻海鷗在空中翱翔,但背上卻多了個不速之客,原來是另一海鷗站在牠之上「搭順風車」,猶如當同伴是苦力,後來下方的海鷗回頭疑似反啄同伴,牠們才各自飛翔。片段在網上吸引近300萬人次觀看,大批網民被海鷗的舉動逗笑。

Twitter最近瘋傳1段影片,看到2隻海鷗在空中「翱翔」,但仔細一看就會發現其中1隻暗中偷懶。(Twitter影片截圖)

下載「香港01」App,即睇城中熱話

經常分享動物趣怪短片的Twitter用戶「Buitengebieden」,最近上傳1段海鷗背着海鷗飛翔的片段,片中看到2隻海鷗原本雙雙在空中盤旋,但其實仔細一看,就會發現上方的海鷗只是在「扮豬吃老虎」,一直站在同伴的背上,還一度收起雙翼,坐享其成。

不過,獨自賣力的海鷗疑似心生不滿,最後回頭反啄一下,此時「搭順風車」的海鷗才識趣飛走,發帖者看後不禁開玩笑,為該隻「囂張」海鷗配上內心獨白,「I’m the King of the world」。

影片隨即引來網民熱議,由上周六(24日)分享影片至周一(26日)中午,已有逾282萬人次觀看,以及2.3萬個轉發,不少網民被2隻海鷗的互動逗笑,又指「搭順風車」的海鷗非常囂張。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選,緊貼全球各地最hit話題!(01製圖)

同場加映:不吃鮭魚了!蠱惑海鷗入超市偷薯片 手法超純熟 結局反高潮

日前有網民在蘇格蘭阿伯丁(Aberdeen)某超市門外目擊1宗偷竊案,案中海鷗相當蠱惑,懂得靜待時機入超市偷薯片。(fb群組「ABERDEEN IN COLOR」影片截圖)

+ 8 + 8 + 8