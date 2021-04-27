海鷗展翅高飛同伴偷懶亂入搭「順風車」　1個霸氣動作回擊勁爆笑

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-27 08:00

動物世界無奇不有，最近1段「海鷗騎海鷗」的9秒影片在Twitter瘋傳，看到1隻海鷗在空中翱翔，但背上卻多了個不速之客，原來是另一海鷗站在牠之上「搭順風車」，猶如當同伴是苦力，後來下方的海鷗回頭疑似反啄同伴，牠們才各自飛翔。片段在網上吸引近300萬人次觀看，大批網民被海鷗的舉動逗笑。

Twitter最近瘋傳1段影片，看到2隻海鷗在空中「翱翔」，但仔細一看就會發現其中1隻暗中偷懶。（Twitter影片截圖）

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經常分享動物趣怪短片的Twitter用戶「Buitengebieden」，最近上傳1段海鷗背着海鷗飛翔的片段，片中看到2隻海鷗原本雙雙在空中盤旋，但其實仔細一看，就會發現上方的海鷗只是在「扮豬吃老虎」，一直站在同伴的背上，還一度收起雙翼，坐享其成。

不過，獨自賣力的海鷗疑似心生不滿，最後回頭反啄一下，此時「搭順風車」的海鷗才識趣飛走，發帖者看後不禁開玩笑，為該隻「囂張」海鷗配上內心獨白，「I’m the King of the world」。

影片隨即引來網民熱議，由上周六（24日）分享影片至周一（26日）中午，已有逾282萬人次觀看，以及2.3萬個轉發，不少網民被2隻海鷗的互動逗笑，又指「搭順風車」的海鷗非常囂張。

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