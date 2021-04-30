打工仔為健康裸辭　派散水餅表心意　無品上司唔只出言單打仲咁做

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-04-30 09:00

離職時向上司同事派「散水餅」已成職場文化，食物或禮物價值雖然豐儉由人，最重要的還是背後代表的心意及感謝。有打工仔近日投稿至網上專頁，指因健康問題決定「裸辭」，為免太大負擔選擇了曲奇作為給同事的散水餅，沒料上司收到後即變臉，不但出言諷刺，更做出極過分的舉動，引來網民熱議！

有網民大呻離職日派發散水餅時，竟遭上司出言諷刺，對方更做出1個過分舉動。（《無法成為野獸的我們》劇照）

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有打工仔在facebook專頁「公務員Secrets」投稿，表示因健康出問題，決定裸辭調理身體。由於辭職後將失去收入，樓主明言「唔敢使咁多錢」，加上其任職的部門較多人，最終選擇購買曲奇作為送給同事和上司的散水餅。

樓主指，最後上班日派餅後，1名「一向唔多鍾意我嘅其中一個上司」在座位上大聲說：「果然係散水餅，又散散哋，又水水哋，仲要係餅，真係餅如其名！」樓主雖感不快，但因日後與對方不會再有交往，故「當聽唔到」了事，未有與對方計較。

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沒料當樓主準備離開公司之際，該名上司竟「特登行去我附近掉咗塊餅」，令他非常難受，狠批對方毫不尊重，「你要掉咪等人走咗先掉，唔鍾意食咪直接講。散水餅離職者都係少少心意同感謝，唔領情都唔好咁唔尊重人吖」。樓主又指一直想「好來好去」，不明白對方為何「係要撕爛塊面皮」。

帖文引來網民熱議，不少人批評涉事上司行為過分，紛紛安慰樓主毋須放於心上，「有好多人都唔識尊重人，無謂放喺心度！傷身」、「恭喜你離開咗呢個部門，最後人哋離職嗰日都要咁冇禮貌，平時都唔方好工作環境」。

網民得知樓主的經歷也感憤怒，直指涉事上司不尊重人。（《無法成為野獸的我們》劇照）

亦有人認為笑言，樓主即將離開崗位，反應把握機會直斥上司不是，「其實你都走啦，使咩同佢客氣，開佢波嘛，佢又無面，你又可以心情舒暢」、「換轉係我，我一定嘈爆佢，橫掂都last day了，怕咩呀！將咁耐以來嘅氣一次過全爆啦」。

Facebook專頁「奴工處」早前刊登一篇讀者投稿，「想問吓大家，覺得去到邊個位要辭職？」一出即吸引很多網民踴躍留言，一人講一個逼使自己辭職的臨界點▼▼▼

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打工仔悲歌｜網民分享老細講過最難聽說話 鬧無腦仲要話埋屋企人（01熱話製圖）

「點解你咁蠢㗎？」遇着野蠻無禮的上司，確實令不少打工仔感到灰心沮喪，有網民最近於連登討論區撰文，表示上司曾經說出一句「難聽過粗口」的說話，隨即引來大批網民留言，分享打工仔小薯職場上曾遭受的言語傷害。

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