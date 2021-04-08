打工仔突稱被炒　好同事即請散水飯再質問經理　得悉真相集體爆嬲

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-08 08:00

每個打工仔都希望在職場上遇到好同事和上司，但最近有網民就撰文憶述早年某次愚人節，公司1名同事亂開過火玩笑的經歷，指對方當時謊稱被經理解僱，其他同事大感錯愕及難過，眾人立即推掉原有約會陪他食散水飯，更有同事為他抱不平打電話給經理，質問辭退原因，未料原來一切都是當事人自編自導自演的愚人節玩笑，事後被同事指責時更稱：「唔係唔玩得啊？」。

有網民分享多年前愚人節的被騙經歷，指有同事謊稱被經理解僱，全組人即晚去食散水飯。（《愛回家之開心速遞》劇照）

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該名網民最近向facebook專頁「辦公室日報」投稿，分享多年前自己於4月1日愚人節，在舊公司被某個男同事欺騙的經歷。他指事發當天該名同事突然整理其辦公桌面，將雜誌全放進紙皮箱中，枱面一下子非常乾淨，其他人一看便感到不妥，未料事主開口便說，「畀人炒咗啦，今日last day！」。

由於事出突然，一眾同事大為震驚和失落，紛紛追問原因，但事主一臉認真地表示與經理大吵一架，解僱一事已無法挽回，有人提出即晚去食散水飯，除了1人要陪父親看跌打外，部門內其餘5名同事都出席，已離職的同事亦特意下班後立即趕赴聚餐，樓主更推掉與女朋友的約會，「寧願嘥咗兩張戲飛都要同阿益（當事人）farewell」。

其中1名同事事發當晚打電話質問經理，未料對方答覆指從來沒有作出解僱決定。（iStock）

樓主稱，眾人在散水飯上追問當事人離職後大計，又大講經理壞話，「最嘔心係幾個同事食完飯都攬一攬阿益」。不過，其中1名同事當晚回到家後，直接打電話給經理，質問對方為何要作出解僱決定，才得知事件的真相，原來一切只是愚人節玩笑，「離職」同事稱當天在辦公室純粹想執拾雜誌拿回家，見其他同事會錯意，便「順勢玩吓」，坦言：「唔係唔玩得啊？」。

樓主續指，蒙在鼓裏的同事得知事情始末後非常憤怒，「愚唔愚人節都好啦，開玩笑始終要有個底線」，感到同情心被人利用，「連已離職嗰位舊同事都撲出嚟同你食飯，好唔好意思啊？」；事發翌日，涉事同事被經理大罵一頓，最尷尬的更是前一晚打電話代他出頭的同事，「鬧咗就係鬧咗，點都有啲芥蒂」。

事發翌日，「離職」同事被經理叫入房大罵一頓。（《自體發光辦公室》劇照）

大批同事附和樓主，留言大罵開玩笑的同事自私和不懂分寸，「有冇人同我一樣覺得佢好幼稚？成年人玩啲咁嘅嘢？」、「見成班同事約食farewell飯好自爆啦，唔怪得人哋嬲㗎喎」、「如果有啲良心，見人約食飯都會叫停話講笑，擺到明見有着數唔出聲」、「最憎啲人攞人同情心嚟玩」。

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