意大利81歲翁獨居小島32年　IG分享美景成網紅　受壓搬離一人之境

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-01 18:00

「一個人原來都可以盡興，多了人卻還沒多高興」，如果由被稱為「現代版魯賓遜」的意大利八旬老翁莫蘭迪（Mauro Morandi）唱出唱作人林家謙的《一人之境》，其歌詞必定更有深意，莫蘭迪獨居在布德利小島（Isle of Budelli）長達32年，其愉快生活終於要結束了，皆因小島早已收歸國有，伯伯再沒有力氣抗爭下去，只好被迫搬走。

81歲的莫蘭迪於1989年意外發現布德利島，自此深深愛上當地原始環境，於是決定留下來，一留下就32年。（IG「maurodabudelli」圖片）

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81歲的莫蘭迪於1989年試圖從意大利航行到波利尼西亞（Polynesian）時，意外發現布德利島，自此深深愛上當地原始環境、清澈見底的海水、珊瑚和美麗的日落等等，他於是決定留下來，一留下就32年。莫蘭迪獨自安靜地住在一座古老的石屋中，早上在大自然的包圍下醒來，他喜歡到處探險，發掘小島的美，還會把島上的美景放上IG和網民分享，至今已超過7.7萬個追蹤者。

去年新冠肺炎疫情肆虐意大利，莫蘭迪卻指自己處於「地球上最安全的地方」，因連過去的零星遊客都沒有了，「這個島提供了全面的保護，完全沒有風險，甚至看不到有一條船駛過」。

莫蘭迪眼中的布德利島美景照▼▼▼

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不過這「一人之境」終於要失去了，莫蘭迪近日在社交平台宣布重大消息：「我放棄抗爭了，住在這裏32年，對於離開感到很傷心。」自2016年起，意大利政府將小納入拉馬達萊納群島國家公園管理，並多次要求莫蘭迪搬離，希望將該島收回改造成環境教育中心。

莫蘭迪最終抵受不住壓力，上月底搬往附近最大群島拉馬達萊納上的一間小公寓，「我只會入城買點東西，其餘時間仍是獨自度過，生活不會有太多改變，我仍然會看到海」，又表示希望離開後，小島會繼續受到保護，「就像我過去32年保護它一樣」。

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