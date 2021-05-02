阿爸由「有貓冇我」變重度貓奴　寧煮貓餐都唔煮飯　阿女呻無地位

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-02 22:00

【貓奴／喵星人】要對付討厭貓的人，據說只需負責把貓帶回家，剩下的交給喵星人就可以，那位憎貓人很快就會被收伏成為最忠心的「奴才」。有女生於討論區發文「抱怨」，稱當初領養貓BB時，爸爸曾揚言「有貓冇佢」，要脅要把貓棄掉，可是爸爸很快便成為最疼錫貓貓的人，不但購買零食玩具「進貢」，近日更寧願烹調鮮食餵貓也不願煮飯，令樓主大呻：「我喺呢個屋企冇地位啦！」

有網民發文「抱怨」分享，領養貓咪後爸爸由抗抗變成貓奴的經過，指爸爸甚至愛貓多於她。（《老師與流浪貓》劇照）

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「一開始阿爸話唔畀養貓，然後錫貓多過錫我……」該網民於香港討論區發文，指爸爸一向不太喜歡小動物，即使在街看到貓狗也會刻意避開。樓主指其朋友在街上救了1隻懷孕流浪貓，她出於好心領養了其中1隻初生貓咪，沒料竟是爸爸變成貓奴的開端，甚至令她大呻：「我開始懷疑我畀佢啲家用，佢用晒嚟買嘢畀貓，我喺呢個屋企冇地位啦！」

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帖文引起一眾寵物主人的共鳴，直指長輩們與毛孩相處過後也會不自覺地變成「奴才」，「其實好多長輩都係咁，養小動物前同後個反差好大下㗎」、「你應該開心啦，一個從唔鍾意貓嘅人，為你改變到好鍾意貓」。亦有網民認為家人愛屋及烏是最好結局，只要不過分寵愛毛孩便可，「老人家有自己愛好，最多提下佢唔好過咗火就得，其他咪由佢囉」、「老人家好多都係咁，自己養嘅同出面嘅係會有區別對待」。

為了毛孩冷落身邊人的事件早有例子！有港男早前也發文，大呻女友養狗後，將全副心機放於狗狗身上，令兩人之間的話題及拍拖行程也只圍繞着狗狗。他為免女友不開心也會陪狗狗玩，但卻會暗自感到嫉妒，甚至直言「女朋友鍾意狗多過我」。

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同場加映：可愛柴犬入屋僅3日 日本網民驚見父親變狗奴：太不可思議了！

樓主表示柴犬寶寶僅到家3日，但即發現爸爸已對牠產生濃厚感情，竟躺在地上看着籠中的小狗。（sss_inu@Twitter圖片）

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▼▼▼網民分享家人瞬變貓奴狗奴時刻▼▼▼

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同場加映：貓奴收集廢毛3年 完美搓出「一貓一球」治癒畫面

日本一位網民將3年來收集的貓毛搓成球體。（Twitter帳號「fEvlBR47iKl5KK6」圖片）

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