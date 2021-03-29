貓咪被困15米高大樹　熱心樹藝師英勇攀樹　驚險救命過程曝光

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-29 16:00

見到流浪動物需要救助，不少人也馬上伸出援手。美國一動物權益組織救援人員最近在facebook分享一則好人好事，表示日前在密歇根州有居民發現有百厭的黑貓跑到一棵大樹上，結果黑貓無法爬下來，居民遂發訊息給在附近工作的樹藝師，向對方求助。他到場後即用繩索及1個附有彈簧裝置的工具爬至15米高，最後成功一手捉住貓咪，把牠救到地上。

瓦倫加表示貓咪身上沒有晶片和頸圈，組織正了解牠是流浪貓還是居民走失的寵物，目前將牠安置在寄養家庭中。（Robin Lee L AW@facebook圖片）

該動物權益組織救援人員瓦倫加（Robin Walenga）在fb分享救貓的好人好事，表示接獲密歇根州一對情侶求助，他們本來在公園放狗，但見到有黑貓被困在15米高的大樹上，更不斷喵叫，非常無助又可憐。瓦倫加見狀即聯絡專業樹藝師貝加（Erick Baker），請他到場協助。

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

貝加抵達現場後，先準備爬樹所需的繩索工具，他將繩索固定在樹幹上，然後把附設彈簧裝置的攀爬工具，安裝在自己的腳掌上，再沿着繩索向上爬。期間他將部分樹枝剪掉以便繼續望上爬，又不停跟貓咪說話安撫牠，然後見時機成熟即一手捉住貓咪。

片中可見，貝加迅速地爬到貓咪所在的高處，但因為太多小樹枝，貝加唯有先清除部份樹枝開路，再小心翼翼地靠近貓咪。

點擊下圖睇救貓過程▼▼▼

+ 9 + 9 + 9

貝加本來想把貓咪放在袋內，但似乎放不下，於是捉住貓咪沿繩索滑下來。瓦倫加見他們安全抵達地面後，立即拿了誘捕籠裝起受驚的貓咪，隨後即送去檢查。瓦倫加表示貓咪身上沒有晶片和頸圈，組織正了解牠是流浪貓還是居民走失的寵物，目前將牠安置在寄養家庭中。

（Robin Lee L AW@facebook）

同場加映：澳洲綿羊流浪5年變巨型掃把 剃光35公斤羊毛露全相

+ 12 + 12 + 12

有日本網民近日於Twitter上載影片，表示在寺廟參拜時遇上一隻黑貓。（nori22@Twitter圖片）