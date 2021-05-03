燒賣識食一定係自己蒸！網民教路：同樣價錢可以食多幾倍，超滿足

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-03 10:00

燒賣是最受歡迎的街頭小食之一，不少人的夢想更是可以吃燒賣放題！最近有網民在討論區上分享，指只要自己蒸過燒賣吃，就不會再想在街上買燒賣。他解釋除了因為自己蒸燒賣的價錢便宜得多，味道亦更加美味，只要配上好的辣油及豉油就已經可以有極高性價比。不少網民亦對樓主所言深感認同，說自己買燒賣加工比街上吃到的好味得多，甚至直言「而家喺街完全唔敢食燒賣」。

燒賣是香港常見街頭小食之一，有網民表示買現成燒賣後在自己在家中加工，CP值極高！（視覺中國）

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網民「嘩」在連登討論區上以「自己蒸過燒賣唔會想再喺出面食」為題發文，指購買現成雪藏燒賣非常便宜，「幾十蚊就1大袋」，每次都會蒸煮烹調數十粒，十分滿足，而一樣價錢在街上最多也只能買到數串燒賣。

樓主又提到，可能因為家中的燒賣進食時都是新鮮蒸起，因此無論什麼牌子亦會覺得特別美味，「唔似出面，中伏機率極高」。他表示，只要家中有支靚辣油及甜豉油就已經足夠，「計一計CP值，真係唔會想再喺街食，除非真係喺條街到突然好想食燒賣啦」。

樓主表示，自從在家中蒸燒賣之後，就決定不再在街上買燒賣，「除非真係喺條街到突然好想食燒賣啦」。（GettyImages）

有認同樓主的網民說，自己「不嬲成袋買返嚟，想食就蒸10粒8粒，勁滿足」、「同一價錢，自己蒸多幾倍份量，又衛生啲」、「有次食成30粒，第日見到會想嘔，隔一排先想再食」。不過亦有人表示，曾經買燒賣在家中自行加工，但數次之後就已經放棄，而且認為很多小食店的燒賣都十分出色，最終也寧願以錢換方便。

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