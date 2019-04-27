女乘客巴士上食鵪鶉蛋燒賣惹爭議　網民公審不成反被批多事

影后葉德嫻曾在宣傳片中教導乘客搭車禮儀，包括不許在公共交通工具內飲食，片段雖引起不少港人共鳴，但原來亦有人持其他意見。有網民日前圖文並茂批評有乘客搭巴士時食鵪鶉蛋燒賣，引來其他人附和指「氣味實在影響其他乘客」，但亦有人質疑樓主當時無出聲，只會事後「擺上網」，更指「唔使咁執着，冇整污糟就得啦」。

有網民日前圖文並茂批評有乘客搭巴士時食鵪鶉蛋燒賣，引來網民雙方激辯。（fb群組「柴灣人柴灣事」圖片）

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有網民周一（22日）在facebook群組「柴灣人柴灣事」上載圖片，指出有女乘客乘搭雙層過海巴士118時，坐在上層食兩件鵪鶉蛋燒賣，批評對方「離晒譜」。帖文一出即有網民附和，紛紛指出「氣味實在影響其他乘客」、「佢好肚餓」、「喺巴士食嘢真係好多細菌」，更有人指出「乘客須知」列明「請勿於車廂內飲食，以保持車廂清潔」。

影后葉德嫻曾在宣傳片中教導乘客禮儀，包括不許在公共交通工具內飲食，雖當時引起不少港人共鳴，但原來亦有人持其他意見。（運輸署影片截圖）

不過更多網民卻批評樓主行為，分別留言指「提醒咪得囉，乜都影」、「背後影人，小人所為」、「唔使咁執着，冇整污糟就得啦」、「人地食得好污糟影響到車廂嘅衛生？唔係就咪咁多嘢講啦，人哋冇時間食咪上車食囉，乾淨拎埋落車掉咪算囉，樓主你係咪嬲佢唔畀粒你食呀？」

（fb群組「柴灣人柴灣事」）

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