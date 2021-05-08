姓名學分析超級旺夫名！「依、嘉」唔介意AA制「貞、霞」係好女人

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-05-08 10:30

有些人篤信若娶到旺夫運的妻子，可以帶旺丈夫賺大錢或在事業上有所助益。對此，台灣知名命理師艾菲爾在社交平台指出，透過姓名用字能看出女性是否具有幫助丈夫的潛力，快來看自己或親友姓名有沒有上榜。

若姓名以下用字的女性，不僅天資聰穎且學習能力強，每到新環境，懂得先察言觀色，學習新事物很快就上手。在處理內外大小事皆懂得原則及分寸，因此婚後家庭及事業都兼顧得很好。加上本身在職場上表現可圈可點，幫忙扶持另一半的事業，對這些女性並非難事。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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以下姓名用字的女性，本身已是小富婆，相當懂得賺錢不易，因此每一分每一毫都錙銖必較，認為花錢須花在刀口上，十分謹守理財之道。但對伴侶則另當別論，當丈夫需要金錢援助時，絕對二話不說，會心甘情願地將自己多年攢下來的積蓄全部掏出，因為她們深知對方跨過這個坎，雙方未來才會更美好。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

若姓名選用下方用字的女性，十分重視家人，擁有良好的家庭觀念，是內心較傳統的女性，個性相當柔順。願為婚姻、家庭、孩子放棄職場，並將家裡打理得井然有序，讓伴侶可無後顧之憂地在外打拼，且雙方在家相處融洽，對方會認為有這些女性在家打理很安心。比起那些心不定或玩心重的女性，要這些女性在家相夫教子，絕對沒問題。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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