鮭魚之亂｜台女性用品品牌「抽火水」　跟風宣傳稱「臭鮑魚」捱轟

撰文： 陳進安 最後更新日期： 2021-03-19 15:56

台灣知名壽司店「壽司郎」近日祭出優惠活動，姓名有「鮭魚」同音同字即可享全桌6人免費優惠，同音不同字可享半價優惠，旋即在台掀起改名熱潮。女性用品品牌「愛康衛生棉」周四（18日）亦跟風宣傳，卻在文案中稱「臭鮑魚」，疑似影射女性私處，隨即引起網民撻伐。目前相關帖文已被刪除，品牌創辦人也發文道歉。

愛康衛生棉當日在Facebook專頁發文表示「吃魚也要認識魚，除了改名還可以多學習」。帖文並附上深色的鮑魚照片，稱「臭鮑魚」，要使用該品牌的清潔用品後，才會變成「又香又亮」的呈淺色鮑魚。

帖文立即引起網民強烈反彈，認為該宣傳非常不尊重女性，猶如賺女人的錢後再羞辱她們，「下流當有趣」、「太貶低女性了」、「這樣的跟風一點都不好玩」、「還有多少人不知道私處顏色是天生的？」，「身為衛生棉品牌更應該比一般人具備相關知識」。另外，更有人揚言拒買抵制，還有消費者要求退貨。

群情激憤下，愛康衛生棉創辦人兼執行長何雪帆（Melody）當日在Facebook發文道歉，稱帖文出現了讓女性不舒服的字眼，作為女性用品品牌犯下如此失誤，她誠心向所有女性致歉，並強調將帶領團隊深刻檢討，並虛心學習品牌產出的內容。

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值得一提是，今次已非愛康衛生棉第一次捲入類似爭議。去年4月，該品牌便曾在一幅宣傳圖中，用「生猛海鮮臭鮑症」來影射女性私處。

（綜合報道）