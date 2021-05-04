內地動物園為猴子化妝被轟虐待　網民：為推銷產品什麼手段都用上

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-04 14:00

動物園飼養員竟然做出可能對動物造成傷害的事！最近內地溱湖動物園有女飼養員開Live為猴子化妝，並推銷化妝產品，引起網民批評。事後動物園指有為猴子卸妝，園方亦已經聽到網民意見，但承認不知道化妝品會否對猴子造成傷害。

江蘇泰州的溱湖動物園早前有女飼養員在直播為猴子化妝，引來網民批評。（微博短片截圖）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

位於江蘇泰州的溱湖動物園有1名女飼養員於上周六（1日）在網上直播，其間飼養員用手捉住1隻猴子的頭及頸一帶，令猴子動彈不得，然後再為猴子以眉筆化眼妝，從影片的效果看起上來，更似乎有為猴子畫眼線。雖然猴子在片中沒有明顯的抵抗動作，但表情似乎並不覺得舒服。

觀看直播的網民認為動物園為猴子化妝的做法有明顯問題，之後亦有網民留言指園方「為了推銷產品，什麼手段都使用上」、「這種行為令人髮指，這跟虐待小動物沒什麼區別了」，更質疑主播「自己的臉不好用？」。

網民質疑，主播要推銷產品可以用自己的臉，不應該是用猴子的臉。（微博短片截圖）

園方接受訪問時表示，化妝只是拍攝時的動作，拍攝之後有為猴子卸妝，但承認不知道化妝品會否為猴子帶來傷害。至於網民的批評，園方就回應指「既然你們提出來了，以後該是會注意，不會給牠化妝了」。

（綜合）

睇多啲：恐怖主人為入主題樂園玩 門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物

恐怖主人為入主題樂園玩 門外留字條遺寵物兔仲打卡：不是失物

有網民發文鬧爆，指有港女為入主題樂園遊玩，竟將寵物兔隨意遺棄於園外，僅留下字條表明「不是失物」。（網上圖片）

有網民認出相中兔子並非首次被隨意遺棄於公眾地方，又爆料指兔子一直被不當飼養。（網上圖片）

+ 3 + 3 + 3

睇多啲：淘寶網購兔皮送愛貓 港女遭鬧爆殘忍 反駁「貓平時都食兔肉」↓↓↓

睇多啲：恐怖飼主不時出現！內地曾發生1宗恐怖虐狗事件，有黑心主人竟然將出生不久的小狗用石膏及建築物料覆蓋緊封再放在紙箱內遺棄，要獸醫慢慢幫牠清理，即使成功救回一命，小狗亦已經失明及多處骨折↓↓↓

+ 9 + 9 + 9

睇多啲：推「騎海豚」活動吸客 開業6年9海豚死亡 韓國海洋樂園被批虐待↓↓↓