幼稚園老師手臂有紋身　家長開po公審：介意嗎　網民：什麼年代了

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-05 11:00

老師作為學生的榜樣，家長對他們有一定期望也是無可厚非，不過身為老師又是否必須為工作放棄自由？有網民於facebook專頁投稿，指意外發現孩子的幼稚園老師手臂上有紋身，不禁問其他家長「會很介意嗎」。帖文引來大批網民回應，紛紛稱今時今日仍以為「有紋身就是壞人」的想法太落後，又勸該家長了解紋身藝術後再作討論。

有家長指發現孩子的幼稚園老師手臂上有紋身，不禁問他人「會很介意嗎」，引來網民熱議。（《太平紋身店》劇照）

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有台灣家長早前投稿至fb專頁「靠北幼稚園」，指日前接孩子放學時，意外發現老師的手臂上有紋身，「雖然是說穿衣服蓋得住，但舉手還是會看得出來」。樓主續指，據他了解該名老師身上不只1個紋身，「只是被衣服遮住，不是一眼就能看出來的那種」，因此希望詢問其他家長的意見：「對老師有刺青這件事情會很介意嗎？」

該家長指，得知老師身上不只有1個紋身，不過大多能以衣服蓋住。（《太平紋身店》劇照）

帖文引來網民熱烈回應，不少人直言紋身是個人自由，也是藝術的1種，認為家長不應大驚小怪，「都什麼年代了，刺青不代表是壞人，現在很多都是藝術」、「紋身是一種藝術也是人家的自由，某些時候是用來紀念生命重要時刻，用這點去評論一個人，眼光未免太狹隘」。

亦有人認為事件反映很多人仍對紋身有偏見，建議家長們學懂欣賞，並以正確態度教育孩子，「刺青不關是不是適合教小孩子，重要的是大人給小孩什麼觀念，還有很多不適任老師的也很多可能沒刺青。老師也是一般人，他們下班也是有自己的生活，別讓老師活在大人們的框框內」、「應該要反過來思考，當孩子詢問父母刺青是什麼時，家長該如何詮釋，讓孩子不會像你一樣對老師的刺青有個人的成見」。

紋身總給人壞印象？台灣1名網民就力證外表並不等於一切！他日前於facebook分享片段，本來在車中的樓主見到1位熱心男子正幫助婆婆推着電單車。再細心一看，才看見原來男子的右手有紋身，樓主大讚男子的舉動，更為紋身的人平反，「誰說有刺青的都89（黑社會）」。

1位身穿黑衣的男子正為旁邊的婆婆推電單車，他更不時轉頭向婆婆聊天，一邊繼續幫忙推車。（facebook群組「爆怨公社」片段截圖）

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在午睡時間，有老師突然測試小朋友有沒有乖乖睡覺，結果1條問題就釣出老實的孩子們，畫面相當逗趣。

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