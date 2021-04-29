爸爸堅持每日陪女兒Zoom上堂　出聲搶答問題　老師：教佢定阿女？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-04-29 10:00

【Zoom／網上課堂／學生】在疫情下網上授課已成常態，很多教師都逐漸應付自如，不過有小學教師在網上發文，指遇到1位家長仍堅持每日陪女兒上課，更搶着替女兒回答問題，並會故意在課堂上捉錯處，令他大感無奈。

多間學校使用Zoom線上授課，很多教師都逐漸應付自如。(資料圖片)

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該小學教師日前投稿至facebook專頁「生仔要考牌系列」，指疫情持續多時，學校都以Zoom形式上堂，大部份學生都十分合作，惟其中1位女學生的爸爸卻堅持每日一起上課，不只是旁聽，當教師每次點名或問問題時，都會由爸爸出聲搶答，「我懷疑緊自己到底係同緊爸爸上堂定阿女上堂」。

另外，樓主每次亦要浪費很多時間處理該家長的問題，影響課堂進度，「上堂明明啱，佢要突登捉我錯處，之後又浪費10分鐘同佢一個人解釋」，又指全校教師和學生都「怕咗佢」，令該女學生感到很大的心理壓力。

帖文引起網民嘩然，形容該家長是「有病的怪獸家長」，認為樓主應向學校反應，找方法處理，免得影響整個課堂運作，而且父母過份保護會令孩子更難成長。有同樣是教書的網民則表示，「樓主口中嘅爸爸其實班班都有」，令人難以處理。

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