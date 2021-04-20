小一激難數學題變考中文？超長題目考起百萬網民　老師都可能計錯

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-04-20 14:30

台灣小學一年級的數學題目竟考倒一票家長！近日有當地家長分享就讀小一孩子的數學題，短短幾行乍看之下淺顯易懂的題目搭配一個簡單的表格，不僅孩子寫錯，連家長都不知該如何解答，讓大批家長摸不著頭緒，崩潰直呼「到底誰能告訴我答案！」

「從61開始，把2個一數的數畫圈…」小學激難數學題連題目都超長！網民嘲：「考中文定英文？」點圖放大看數學題及答案👇👇👇

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貼文曝光後引起大批網友共鳴，紛紛留言「我到底看了什麼」、「人生會背叛你，但是數學不會，數學不會就是不會」、「感覺我變文盲了」、「我是不是該重回小學一年級了」、「我看不懂啊，我中文系的畢業證書可以燒了」、「我們以後不要檢查功課了，我怕我們被笑笨」。

也有不少網友出面解答，「2的倍數打圈，5的倍數打勾」、「2個一數就是一二一二這樣一直往下數，所以數到二就打圈，5個一數比照辦理」、「2的倍數62、64、66、68、72、76、74、78都要打圈，5的倍數65、70、75、80都要打勾，但是70和80這2個數字要同時打勾和打圈」、「看題目的注音，數的三聲是動詞，四聲是名詞，所以題目沒問題」、「小一還沒教乘法、倍數，這是為了二年級的乘法在鋪路」、「108新課綱考的不只是數學，還要有閱讀能力」。

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