14粒臭屁蟲又出沒？過百粒卵貼窗超似校徽　專家話真身其實係佢

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-05 12:00

【14粒 / 臭屁蟲 / 荔枝蝽象 / 昆蟲 / 蛾卵】俗稱「14粒」的臭屁蟲又出現？有粉嶺街坊發現，家中窗戶上黏附了過百粒青色的蟲卵，堆起來的形狀如1個盾牌，她一度以為是「14粒」來襲，笑言：「儲埋咁多年一次過生晒俾我？」不過有專家指出，相中蟲卵並非屬於臭屁蟲，而是飛蛾卵，5月正是活躍季節，但對人體無害，不接觸就沒有問題。

有粉嶺街坊發現，家中窗戶上黏附了過百粒青色的卵，堆起來的形狀如1個盾牌，她一度以為是「14粒」來襲，但專家指真身其實是蛾卵。（受訪者提供圖片）

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網民陳小姐日前在facebook群組「北區之友」上載1張照片，顯示其單位的玻璃窗上出現大量青色卵，數量至少過百粒。由於其形狀很像「大埔名物」、俗稱「14粒」的「臭屁蟲」（又稱荔枝蝽象），她不禁笑言「今年終於有份啦」，又指「儲埋咁多年一次過生晒畀我？辛苦晒」。

她接受《香港01》訪問時表示，自己居於粉嶺南1個高層單位，這堆疑似蟲卵是一夜而成，沒有發現其他昆蟲的蹤跡。而她家裏除了間中有小螞蟻出沒外，都沒有其他昆蟲，「我住咗喺度16年，係第一次見到呢堆卵」。陳小姐指，因怕蟲卵會孵化，拍照後已即時用紙巾包裹沖進廁所內。

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有網民看到照片都感震驚，指蟲卵數量之多相當嚇人，又指其排列形狀如保良局校章一般，有人則笑言「神盾局搵你，蟲俠」。不過也有網民質疑相中的或是其他蟲卵，而非「14粒」臭屁蟲卵。

香港昆蟲學會會長饒戈接受《香港01》訪問時表示，臭屁蟲「名副其實」真的只有14粒卵，但相中有超過幾百粒，相信是飛蛾卵。他指飛蛾卵約1星期後就會孵出小毛蟲，小毛蟲會自行爬走找樹葉吃，只要不開窗就不會入屋，而5月正是昆蟲活躍季節。他續指，飛蛾卵對人無害，孵出的小毛蟲會自行離去，不接觸的話就無問題；刻意鏟除小毛蟲反而有機會令牠揚起刺毛，刺毛接觸人類皮膚後或會引起不適。

滅蟲公司「觀林蟲害」負責人鄭國鏗（Henry）表示，如果市民不熟悉蟲類，遇到這些情況，最重要是不要用手觸摸，可以2、3層紙巾抹走包實並沖進廁所。

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