網民家中牆身現「水泥怪蟲」　殺蟲水無效　專家話消滅要用呢樣嘢

夏天潮濕悶熱，家中不少陰涼鬼祟位可能成為害蟲的溫床！最近有網民分享照片，發現家中牆身竟出現2個猶如水泥的不明蟲殼，嚇得她向網民求救，「有冇人知係咩嚟」。觀林滅蟲公司負責人Henry回覆《香港01》查詢時表示，其實那是衣蛾的幼蟲，幼蟲爬至牆身吸附部分水泥物料，繼而編織一個如同水泥的蟲殼作保護用途。

有網民分享照片，發現家中牆身竟出現「水泥怪蟲」。（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」圖片）

有網民日前於facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」求救，稱於家中牆身發現不明怪蟲。相中可見，蟲殼呈灰色而且凹凸不平，猶如水泥，有網民更笑稱像魚型樽日式豉油，「泥水師父食完壽司」、「明明係條死魚嚟」。

亦有不少網民大呻曾在家中發現相同的蟲殼，「小心呀，唔理佢就變到一屋都係」、「係衣蛾，潮濕嘅地方就有」、「我之前屋企都有，喺牆度，好肉酸，有條蟲蟲喺入面」。

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觀林滅蟲公司負責人Henry解釋，衣蛾在家中出現的原因是源於其成蟲飛入屋，繼而產卵。幼蟲出生後，牠們會在衣櫃內尋找毛巾、絲絨等材質吸食，然後爬至牆身吸附部分水泥物料，之後織成一個如同水泥的蟲殼作保護用途。

觀林滅蟲公司負責人Henry解釋衣蛾出現成因

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Henry又指，除了牆身，幼蟲亦可能在衣櫃頂織殼並結絨，之後孵化為成蟲。他亦提醒，若用殺蟲水對付衣蛾蟲殼並無作用，因為蟲殼會隔絕外來物質免傷害幼蟲，反而用吸塵機吸走更為有效。

（facebook群組「巴打絲打 Facebook Club」）