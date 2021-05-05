被戴綠帽仍放唔低　女網友大方包容老公留戀前妻物品　結局極殘忍

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如你的另一半留下大量與前度的照片甚至衣物，你會大方包容還是不能接受？一名女網友便分享了自己的慘痛教訓，最後更忍不住對這對男女說：「你們要是還彼此放不下，就不要節外生枝，也請你們多做善事多積點陰德，不要去害別人了好嗎？」

以為再婚應凡事包容　結局卻傷透心　點圖看看女網友的分享原文▼▼▼

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網民反應：「記得，如果還有下一次，眼睛明亮點」、「遇不對人，就像我女兒說過的，眼睛要張亮點」、「如果能養活自己就不需要再組織家庭，以後對象對妳再好，都當男女朋友就好」、「我怎麼覺得運氣好的是妳？」、「自私的男人！幸好沒有跟他有孩子。加油哦 」、「妳就當做不經一事不長一智吧！女生要為自己好好活著、要愛自己噢！」。

也有網友打趣道：「既然他那麼喜歡戴綠帽就成全他吧。」

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【本文獲「爆料公社」授權轉載。】

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