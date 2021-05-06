港女留宿漏M激嬲潔癖男友　被罵「污糟」兼推向牆　網民急勸分手

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-06 21:00

月經是不少女性的「每月之苦」，除了身體不適外，最崩潰是久坐後起身或睡醒發現「漏M」弄髒衣物，又要花一留功夫清理。有港女近日發文講述與男友相處的經歷，指對方一向有潔癖，早前到其家中留宿時不慎「漏M」弄髒床鋪。沒料男友因而抓狂，即時大罵「污糟」，一怒下更將她推向牆及趕她離開，令她崩潰痛哭。網民看過經歷紛紛勸她盡快分手，直指情侶相處無論如何也不能動手，「會出手郁女朋友嘅男人真係唔要得，只有0次同無限次」。

有港女稱月經期間不慎於潔癖男友床上「漏M」，對方一怒下竟將她推向牆及趕離家門。（《前男友不是人》劇照）

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該港女日前於Dcard討論區以「因為我漏M男朋友出手推我」為題發文，指男友一向有潔癖，她則相對「污糟」，兩人間中也會到彼此的家過夜。她指每次男友到她家時，「見到我屋企咁亂，都會幫我摺衫、執房、拖地」，更會要求她每日也要「整靚間房再影相畀佢睇」，令她感到煩厭，「做得耐我就覺得好麻煩，點解間房都要佢管，又唔係佢住」。

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適逢勞動節假期，樓主到了男友家留宿，由於她正值月經，男友「一早要求好多次，唔好整污糟佢張床」。她了解男友的性格，故早已做好預防措施，「特別用加長版（衛生巾），瞓覺仲維持一個姿勢唔郁」，沒料起床時仍發現「漏咗少少喺張床」。

樓主指男友當時非常不滿，「即刻發晒癲，話好污糟」，一怒之下更用力將她推向牆壁，並將她趕離家中。她被男友的反應嚇怕，頓時「喊到收唔到聲」，直至翌日晚上亦不敢找對方，只好向網民訴苦。

港女直言早已做了「預防措施」，可是仍有滲漏，沒想男友竟因而動手。（《前男友不是人》劇照）

不少網民直斥男友怒極出手的行為不要得，指出「漏M」並非樓主有意造成，潔癖更絕非動手的理由，勸她考慮與對方分手，「推已經好錯啦，又唔係特登整到咁，用暴力真係唔使諗」、「女仔嚟M係好正常嘅生理現象，唔係污糟囉，會出手郁女朋友嘅男人真係唔要得，只有0次同無限次，樓主你諗清楚」、「樓主真係要認真考慮你哋將來可唔可能一齊生活到，因為嚟M呢啲無得避嘅嘢佢都接受唔到，何況其他小習慣」。

保持整潔是美德，但過份清潔或會對別人造成不便。有網民在討論區分享，指女友有嚴重潔癖，家中不能存在「粉狀」物品如餅乾碎，銀紙都要清洗過才使用，平日入屋要將全部衣服除掉，而最近發生2件事更讓樓主大感崩潰▼▼▼

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