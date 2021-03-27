女友拍拖紀念日M到臥床休息點做好？男友妙招用「它」體貼熱敷

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-03-27 19:30

遠距離的情侶們為培養感情，每當見面時總會準備小驚喜令感情升溫。有網友分享，精心準備的紀念日因「姨媽拜訪」大泡湯，但男友此舉卻令她笑稱「誰說安全套跟月經當不了好朋友」。

一名女網友於《Dcard》上發文分享，她與遠距離交往的男友即將迎來一週年紀念日，為此兩人計畫了滿滿的行程，原PO更是做了不少準備，從衣服、香氛、妝容到私密處的保養，甚至是周末可能迎來的生活事務全都仔細的精心照料、處理完成。不料紀念日當天出門時，卻突然感到小腹脹痛，去廁所一看才發現是姨媽報到，兩人策畫的行程也因原PO身體不適而休息收場。

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正當原PO痛得在床上直打滾，男友卻拿出了用毛巾包裹著的不明物體給她熱敷，仔細一看卻發現是原先為了大戰而準備的安全套。男友詼諧表示，「我剛剛想找可以裝水的東西，看到這個想說這個也可以裝水，而且應該很防漏，反正今天也用不到了QQ」，令原PO笑回：「以前聽過有人拿套套裝水，親眼看到還是第一次。套套也是功成身退了！」

網友紛紛大讚「男友很貼心」，「男友的另類溫柔…」、「你男友很貼心耶」，同時也有網友KUSO表示，「生活智慧王」、「你的安全套如果會說話，應該會想說這是我裝過最乾淨一次的液體了…」。

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