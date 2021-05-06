公務員愛獨食午餐拒共膳邀請　恐怖同事日日檢查雪櫃「拷問」

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-06 17:00

打工仔不是帶飯盒回公司，就是與同事外出午膳，但也有人喜歡「1人獨食」。最近有公務員在網上發文分享，指自從幫了某同事1次忙後，對方便不停邀約他一起吃午飯，但樓主傾向獨自午膳，便婉拒了邀請。不過，該同事後來竟惱羞成怒，甚至每天檢查雪櫃，看是否有其他同事的飯盒，嚇得樓主連在辦公室也懼怕與對方碰面。

有自稱公務員在facebook分享，稱自從幫了某同事1次忙後，便不停被邀請一起吃午飯，無奈他更喜歡獨自午膳，於是婉拒同事。（示意圖，資料圖片）

事主在facebook專頁「公務員secrets」發文，表示最近被調往另一政府部門工作，未料卻遇上1名怪同事。他指，本來大家上班都是各自做自己的事，但自從他幫該名同事1次忙後，對方便「好鍾意黐住我咁」，每天都特意問他要不要一起吃飯，由於事主每星期都有1、2天想外出午膳「抖下氣」，享受自己1個人的時間，於是婉拒了同事的邀請，回答說再另擇日子。

可怕的是，事隔1周後，由於事主都沒有與該名同事共膳，對方開始不滿，甚至每天到雪櫃查找線索，「佢呢幾日都走去雪櫃睇有冇同事啲飯盒，再問返我話有1個同事個飯盒冇咗，係咪會同佢一齊出去食」。事主否認，惟同事揚言：「唔好畀我發現到你同其他人食飯，唔係嘅會整死你」。

有網民發文指，當他拒絕與同事共膳的要求後，對方竟每天檢查雪櫃的飯盒。（《未生》劇照）

事主聽後被嚇呆，認為同事的疑心太重，自己亦沒有說謊，事後在辦公室看到對方，也會感到害怕，「好似唔准我同其他同事來往咁」，並求教網民如何處理此事。

有網民看過帖文後建議事主「以其人之道，還治其人之身」，「同佢食飯，問佢點整死同事，之後對佢做1次囉」、「日日放個空嘅飯盒入雪櫃」，或者當面與該同事對質，「大家成年人，有咩事咪三口六面講清楚囉」；另外有網民就開玩笑，表示要先了解事主和其同事的性別，才能提出合適的解決方法，「首先我要知道你係男定女，佢又係男定女先答到你」、「愛上咗你」、「機會嚟啦！飛雲！」。

（fb「公務員secrets」）

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