同事唔識姜濤批唔靚仔唱歌差　遭姜糖女上司鬧爆「井底蛙」一句KO

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-04 12:00

【姜濤 / 姜B / 姜糖 / 樂壇】本港男團Mirror成員姜濤日前22歲生日，「姜糖」們預備大量驚喜禮物，包括買下舖天蓋地的廣告燈箱震撼全城，令人驚嘆「香港終於再有偶像出現」。不過有網民卻在討論區發文，指有同事經常批評新歌手，鬧爆姜濤的外型和才藝差，不明白粉絲為何如此浪費金錢，沒料女上司聽後即反駁，又以1句話嘲諷，令該同事頓時收口。

姜濤4月30日生日，粉絲為他預備了大量生日應援禮物。（資料圖片）

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下載「香港01」App ，即睇城中熱話

該網民在香港討論區，以「姜濤22歲生日，同事狂鬧姜粉，畀女上司KO」為題發文，指公司有位同事經常批評樂壇新人，「唔識就話垃圾」，又不斷鬧爆姜濤「唔靚仔、唱歌差、唔識做戲」，還斥粉絲送禮物浪費金錢，「不如捐出去好過」。

按圖睇粉絲預備給姜濤的禮物▼▼▼

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姜濤22歲慶生應援5大打卡位 大型LED廣告、巴士站燈箱樣樣齊！

不過其言論觸動「微姜粉」女上司的神經，忍不住反問該同事：「咁你聽過佢邊首歌，睇過佢邊套劇？」該同事遂稱「冇聽，無興趣」，女上司因而繼續炮轟，諷刺他見識淺窄，「冇聽冇睇又走去批評人，活喺自己世界做井底之蛙，不如望多啲個世界，眼界咁窄好難上位！」在旁全程直擊的樓主，笑言場面大快人心。

帖文引起網上熱議，有網民認同大家應多認識新事物，不要未聽先判，勿像井底蛙活在自己世界，但亦有人支持該名同事，稱不懂欣賞姜濤新歌，亦覺得他難與80至90年代的明星比較▼▼▼

除了在辦公室討論姜濤掀起罵戰，家中有姜糖都要小心！有網民早前分享，指帶姜糖女友回家吃飯，其間爸爸突然批評「薑蓉」無人認識，說法立即觸怒女友及媽媽，後續因而神展開▼▼▼

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同場加映：7件事認識193郭嘉駿係咩料▼▼▼

193@Error憑1句話爆紅IG人氣超姜濤 7件事認識Denis郭嘉駿係咩料

193一向係ERROR顏值擔當。（IG「deniskwok193」圖片）

193出道至今以亂噏搞笑的形象示人，不過其實他絕對「有料」兼有內涵，不只是身型高大，原來學歷不錯，更加是真正的潮流達人，而且內心世界更是相當感性。

即刻睇以下7件事認識193▼▼▼

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網民眼中23對傻傻分不清的藝人▼▼▼