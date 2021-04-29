職場陰險｜閨蜜同事狂問見工細節偷搶心儀新工　港女嘆：係我太傻

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-04-29 18:00

人在職場，若非遇上關係好和可信賴的同事，大部份人都不會主動透露自己正在找新工作。有網民最近就發文吐苦水，指本來與同組1名女同事情同閨蜜，便將到大公司見工一事和盤托出，未料對方竟偷偷應徵同1份工作，打探各項見工細節，終取得樓主心儀的職位。

有網民發帖痛批被職場閨蜜搶去心儀的新工。（《她們創業的那些鳥事》劇照）

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樓主在香港討論區以「畀最好關係嘅同事搶走咗份工」為題發帖，表示自己與同組1名女同事感情非常好，2人在5年前同期入職，形容彼此是「出生入死」的關係，更已經當對方是人生中的好朋友。不過，直至樓主早前透露轉職意向，該名同事起初還為她打氣，並問她所有見工流程、問題、預期薪酬等資訊，樓主一一回答，詎料最終卻被「好同事」利用▼▼▼

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當「好同事」辭職時，樓主才從其他同事口中得知「好同事」原來應徵了其心儀公司職位，而「好同事」被追問下道出真相，令樓主驚覺過去對方之所以如此關心她應徵新工作的進展，其實都只想「刺探軍情」，讓她感到被背叛。樓主又說，本來自己會避免與同事做朋友，「係我呢1位朋友令我覺得原來同事都可以係做到好朋友，點知原來係我太傻」，稱此後不會再輕易相信他人。

帖文引來網民討論，不少人認為樓主入世未深，始終未看清職場的險惡，「同事就係同事，好朋友就妳真係諗多咗」、「樓主妳自己太戇居了，出嚟做嘢邊有朋友㗎」、「撞咗板要學精啦」，又稱個人利益當前，人人都以自己為先，「莫講同事，當有利益衝突，親人朋友都可能會變」。

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