萌妹生食椰子蠕蟲勁吸百萬點擊　父母遭網民炮轟　營養師助解真相

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-08 20:30

有些國家視美食的食物，在其他人眼中可能是噁心得難以接受！日前網上瘋傳1條影片，顯示1名可愛的小妹妹眼前放了一大盤又肥又圓的蟲蟲，她徒手抓就放入口，而且看起來吃得非常高興，短片迅速獲得逾百萬點擊。不過，蟲子在盤中蠕動的畫面嚇壞不少人，網民炮轟女童的父母竟然讓孩子吃生蟲。這段影片在上月初由女孩的媽媽上傳，他們是菲律賓人，結果在當地網上引起轟動，其後找來當地著名主持人幫忙找營養師澄清，指這些蟲子其實是「椰子蠕蟲」，是越南美食。

菲律賓1名可愛小妹妹生吃蠕蟲，片段在網上引起爭議。（「Jenny Brital Riley」fb影片截圖）

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網上日前瘋傳1段女童吃活蟲的影片，被不少華文媒體報道，事件其實發生於菲律賓北蘇里高省（Surigao del Norte），吃蟲的女童叫Baday，短片由其媽媽Jenny Brital Riley在上月初拍攝，至今錄得逾百萬點擊，當地傳媒指這不是她首次拍攝食蟲影片。

從影片所見，小女孩看着枱上的一碟蠕蟲非常高興，應該是覺得眼前的肥蟲很好吃，一條條白色蟲子又肥又圓，不斷在盤子上蠕動，並沒有大人在旁邊催迫她吃蟲。女童的哥哥原本亦想伸手拿蟲吃，但反被她爆喊阻止，其間不慎弄跌1條蟲，她才馬上拿去給哥哥吃，場面搞笑。

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然而，許多網民看片後猛烈抨擊女童的父母，認為他們不負責任，竟讓女兒吃蟲，「還活着的」，更有人要求其父母先煮熟或炒一炒才讓女兒吃。有一些網民幫忙澄清，說這些蟲子是異國美食，而且價錢不菲，的確可以食用，「比吃Jollibee要健康」。

當地傳媒指，椰子蠕蟲是大型甲蟲的幼蟲，因味道香甜被越南等部分國家或地區視為美食，因蠕蟲會侵食椰子，故也被視為害蟲。雖然椰子蠕蟲是越南美食，但在菲律賓不太受歡迎，故才有這麼多網民質疑女童是父母迫吃蟲，更不解為何要生吃。在越南，1隻椰子蠕蟲的價格約為2.5萬越南盾（約8.5港元），以當地物價水平而言絕不便宜。

由於影片上傳後爭議不斷，女童父母向當地著名記者、主播Raffy Tulfo求助，Tulfo幫忙尋求營養師Surigao建議，指椰子蠕蟲真的可以食用，不過食用前應確保蟲子乾淨，部分國家會將牠當成肉的替代品，還會拿來醃製來吃，蛋白質含量很高，「比牛肉及其他食品更健康」，營養師又表示未聞因進食椰子蠕蟲死亡個案。

（綜合）

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