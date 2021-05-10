4歲仔網購918支海綿寶寶雪條　阿媽慘收2萬港元帳單　結局超暖心

撰文： 卓柏安 最後更新日期： 2021-05-10 08:00

網購愈來愈方便，但小朋友誤打誤撞可能買下不該買的東西！美國1名患自閉症的4歲男童因為喜歡卡通角色海綿寶寶，所以偷偷地在亞馬遜（Amazon）網站上以超過2600美元（約2萬港元）大手買入918支海綿寶寶雪條，但仍然在學的媽媽無法支付這張震撼帳單，所以在朋友幫助下在網上發起眾籌。意料不到的是網民反應熱烈，只需約24小時已經達到眾籌目標；亞馬遜方面最初拒絕退貨，但之後表示會捐出與貨款同樣樣的金額給當地慈善機構。

美國4歲男童挪亞（Noah Bryant）偷偷網購多達918支海綿寶寶雪條，埋單超過2600美元（約2萬港元），幸好其媽媽成功透過網上眾籌解決困境。（Jennifer Bryant ig圖片）

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男童挪亞（Noah Bryant）居於紐約布鲁克林（Brooklyn, New York），他最近透過亞馬遜網站以媽媽珍妮花（Jennifer Bryant）的帳戶購買多達51盒共918支海綿寶寶雪條，總值達到2618.85美元（約20338港元），他更將收貨地址設定為姨姨的家。

珍妮花指挪亞用於遙距上課的iPad發生問題，所以才讓他使用自己的手提電腦，相信挪亞是趁她在另一間房內忙着的時候偷偷下單。她又憶述當日挪亞不斷在屋企邊走邊說「51」這個數字，不過由於兒子患有自閉症，所以她沒有在意。

由於家雪櫃的冰箱根本放不下所有雪條，當中數百條其後融掉。（Jennifer Bryant社交網圖片）

直至３大箱雪條送上門，珍妮花才知「出事」而她曾嘗試向亞馬遜要求退貨，由於商品性質的問題，所以他們不能接受退貨；珍妮花亦曾嘗試向甜品店查詢，但未能把雪條轉售，由於其家雪櫃的冰箱根本放不下所有雪條，當中數百條其後融掉。

面對滿冰箱雪條和2618.85美元的震撼帳單，正就讀紐約大學社工系的珍妮花根本無力償還鉅款，因為她除了償還學費貸款及家庭支出之外，她還要照顧2名兒子的各種需要，事件令她憂心不已。

同學看到她陷入困境，於是幫她在眾籌網站GoFundMe上開設眾籌活動，希望網民可以幫忙解困，目標是想籌得2000美元，沒料到在24小時已火速超標至可以支付全張帳單，之後更在6日內有逾800人捐款，籌款超過2萬美元（約15.5萬港元），是目標的10倍有多。

珍妮花在眾籌專頁上感謝網民們的支出，多餘款項將用於挪亞的教育及其他開支，亞馬遜亦表示他們會捐出與貨款同額的款項給當地慈善機構。

（綜合）

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