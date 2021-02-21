十個最常見網購退貨理由　唔一定係中伏　客服爆有買家咁都可以退

撰文： DailyView網路溫度計 最後更新日期： 2021-02-21 21:30

點點手指就能買到想要的東西，網路購物成為民眾購物的主要管道之一，尤其2020年受到疫情影響，民眾減少出門逛街的頻率，也讓電商迎來爆炸式的成長。

網路購物固然方便，但也因為沒有看到實體商品就付錢導致退貨機率大增，更衍生不少消費糾紛，DailyView網路溫度計透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，從2017年到2020年之間，最多網友討論的退貨理由，來看看你有沒有遇到相同情況。

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2017年12月10日至2020年12月08日，共三年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網購退貨理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

這10個網購退貨理由客服回到心好累（DailyView授權使用）

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