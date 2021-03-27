泰男網購平買iPhone 7　超高運費點知收到1張枱　淘寶價平到咁

撰文： 謝茜嘉 最後更新日期： 2021-03-27 16:30

網購雖然快捷方便，但一時容動未看清楚，隨時快手人錯貨，令不少人大呻中伏。泰國1名男生最近也中招，他在網上以超平價格訂購了1部iPhone 7，但原來自己未有看清楚貨品描述，亦未有為意要收取超高運費，直至收貨時卻大吃一驚，因眼前是猶如放大了約10倍的iPhone 7造型桌子，其經歷引來大批網民恥笑。翻查淘寶網亦見大量類似產品出售，最平標價低至數十元人民幣已有交易。

【泰男誤買iPhone枱】男生在網上以超平價訂購iPhone，但原來未有看清楚產品描述，結果收貨時發現是iPhone造型的子枱。（เอาไปแบ่งกันดู＠fb圖片）

該男生的趣事最近在facebook瘋傳，他早前在購物網Lazada訂購了一部iPhone 7，他下單時驚訝價錢相當便宜，於是急不及待買下。原來他一直未有留意貨品詳情，結果收貨當日發現裝着iPhone的紙箱幾乎與他一樣高，再加上異常高昂的運費，男生開始起疑，開箱後才得悉自己其實買了一張以iPhone外型為設計藍本的桌子。

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相中可見，巨型iPhone高至男生腰部，驟眼看就像1部被放大的巨型手機，非常爆笑。原來這張趣怪的桌子是韓國設計品牌「10x10」的出品，iPhone的四邊更有金色、粉紅色等選擇，同時也設有抽屜放置小東西，是1款頗為實用的家具。另外，在淘寶網也有類似的iPhone桌子出售，價錢大概由78至608人民幣不等（約92至722港元）。

網民紛紛恥笑男生中伏，「他真的相信有這麼便宜的iPhone」、「也是iPhone啊，只是不能上網和打電話而已」、「快笑死了」、「真的不知說是天真還是愚蠢的人」。

（綜合）

同場加映：泰男中伏收到偽風扇

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