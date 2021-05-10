超恐怖！台灣餐廳食嘢曱甴突然停阿仔嘴邊　店方反應激爆父母

撰文： 爆料公社 最後更新日期： 2021-05-10 14:30

在餐廳用餐突然看到曱甴出現，除不衛生外，相信不少人也有點被嚇到。但如果曱甴是突然飛到你的嘴邊而且停留一會呢？台灣某小孩便有此可怕經歷，還造成心理陰影，但最令其父母氣憤的卻是餐廳的反應！

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網民怎麼看？「真噁心！雖說賣吃的加減都會有小強，但在營業時間發生這種事情真的糟到爆」、「我想你應該沒看過麥當勞1半夜關店消毒的場面，根本是蟑螂喪屍大軍，從每個想不到的角落衝出來滿地亂竄，水溝蓋孔蟑螂一坨又一坨的溢出來」、「停在嘴巴也太恐怖」、「光看文字不敢想像那畫面有多可怕，要是我連飯都不吃，我錢也不退了，直接走人，這輩子絕對不會再光顧」、「飛到嘴巴停留，這太可怕了，我不行，我會直接走人，根本沒有辦法繼續吃了」、「小孩陰影面積！」、「會不會是清潔隔天。跟早市一樣。滿地都蟑螂」、「有蟑螂難免，但是想到在嘴邊我會雞皮疙瘩」。

也有網友分享：「這還算小咖好嗎！好幾年前，我女兒在玉井喝下午茶，店家名跟五月天其中一位成員名很像（很明顯的提示了），點了阿華田快喝完時我女兒跟我說裡面有東西，掯～顏色都一樣還很大隻，店家只說了可能颱風過後跑出來的，只賠了2包手工餅乾就了事了，那頓還是要我們照付超沒誠意的從此過後拒絕再去。」

【同場加映】曱甴是什麼味道？台女星被懲罰吃蟑螂乾 翅膀咬不斷似食樟腦丸（點擊放大瀏覽）👇👇👇

瑪麗：「很像在吃阿嬤的衣櫃…」點圖放大逐格睇瑪麗吃蟑螂乾↓↓↓

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超噁心！點圖放大逐格睇風田吃蟑螂乾↓↓↓

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【同場加映】台灣兩黑衣人向警員潑上千曱甴後逃逸 影片曝光極噁心 警隊震怒（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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