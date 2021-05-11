男友通宵學Mirror舞步　女友稱侮辱偶像喊分手　眼利網民揭穿真相

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-11 20:00

【Mirror/ 姜濤 / Ian / 陳卓賢 / 追星/ 粉絲】年輕人談戀愛總是不介意為對方付出，不過並非所有心血也會獲得另一半明白和理解。有連登網民發文訴苦，指近日特意為鏡粉女友準備生日驚喜，找來朋友教道人氣男團Mirror的歌曲舞步，練至通宵達誕只為於女友的生日派對上感動對方。沒料女友看過後竟狠批他的表演「侮辱Mirror」，更怒極提出分手。帖文引來網民熱議，惟有心水清的巴絲打卻抽絲剝繭，憑文中1個細節揭開「悲慘故事」的真相，令結局大反轉。

人氣男團MIRROR本月6日起一連6場《MIRROR ONE & ALL LIVE 2021》演唱會於九展Star Hall舉行，因應防疫措施下場館入座率只可有75%。早前門票銷售反應非常熱烈，加場後依然一票難求。(葉志明攝）

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有連登網民以「我同女朋友因為mirror分手」為題發文，稱自己與女友同為17歲，交往已有2年。他指女友是忠心「鏡粉」，買齊所有周邊專輯及應援物品，不過他卻對Mirror不太熟悉，直言曾嘗試了解，惟發覺沒有興趣。

樓主指，女友與Mirror成員陳卓賢（Ian）同日生日，因此他特意買了耳機作為禮物，又找來朋友教他跳Mirror的歌曲舞步，打算於生日派對上為女友送上驚喜。由於他並沒有舞蹈底子，為了學懂舞步往往練習至通宵達誕，終於成功在生日派對的尾聲，向女友表演排練成果，沒料這生日驚喜竟成為分手導火線。

【按圖看樓主訴苦全文▼▼▼】

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帖文引來網民熱議，不少網民認為女友即使不欣賞，也不應出言傷害樓主，「就算你跳得幾難睇，佢都應該欣賞你為佢做嘅嘢同埋花嘅心機，出嚟做嘢之後，仲邊會搵到啲為咗氹佢開心而去學跳舞嘅男朋友，你都係睇開啲」、「如果對方肯學我鐘意嘅團體嘅舞，無論好or差都會好開心。𠵱家只能夠話女方思想仲係好幼稚」。

有心水清的網民看過帖文則直接道出真相，稱內文屬「舊文翻炒」，是諷刺女生沉迷追星的「潮文」，「篇文套用喺任何kpop團隊/明星都適用」，又指Mirror成員Ian的生日其實是6月9日，因此樓主指女友與Ian同日生日卻已辦慶生派對的說法並不合理。翻查討論區資料，早於去年已有網民以類似的主題「我同女朋友因爲BTS分手」發文，內容大同小異，唯一不同的只是將團體名稱由Mirror變成韓國男團BTS。

Mirror靚相圖輯▼▼▼

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Mirror首次演唱會掀起全城話題，即使加場仍然一票難求。周二（11日）晚上將迎來演唱會尾場，門票早被炒至天價，有個別炒家更開價逾10萬元天價。《香港01》記者於二手拍賣網搜尋Mirror演唱會門票的相關帖文，發現竟罕有地出現「求飛多過放飛」的情況，可見鏡粉們為了一睹偶像風釆，「有錢都唔賺」，而炒家手上的票較早前亦被買走，故門票極度渴巿。有孝順仔女更出動溫情牌，表明願出8000元，為患癌的媽媽徵求門票，期望能圓姜糖媽媽的心願。

不少Mirror粉絲於二手拍賣網站列出心儀日子、門票價位及可接受價格，期望徵得演唱會門票；亦有賣家以2880元的價格出售票價380元的門票。（carousell網頁截圖）

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有「求飛」買家表明希望為患癌媽媽徵得門票，稱媽媽「唔知仲有冇機會等下次演唱會，但佢真係好鍾意姜濤」。（Carousell網頁截圖）

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Mirror一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲為之瘋狂，不但用心準備各樣應援物品，連演唱會紀念品也一件難求。有港男就於討論區發文，指身為「鏡粉」的女友看演唱會時未能買到Mirror聯乘品牌MaskOn推出、印有團徽的專屬口罩，完騷後發現有人以炒價於網上放售，便打算以炒價每盒220元，即總數2640元「大手買12盒」，以儲齊12名團員的專屬款式。樓主認為聯乘口罩價格過高，而且專屬款式只有橡筋顏色有分別，直言「唔明有乜好買」。

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按圖即睇Mirror聯乘MaskOn專屬團徽口罩▼▼▼

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Mirror一連6晚於九展舉行演唱會，大批粉絲引頸期待，「未入場，先興奮」，但1名「鏡粉」女網民今午就在討論區發文，抱怨稱自己與男友本來相約看Mirror首場演唱會，但與男友因事吵架後，對方竟將演唱會門票轉賣，改和女同事一起看演出，氣得事主打算提分手。

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Mirror 12子靚仔有活力，盡吸少女熟女粉絲，但如果他們變成女人，會否開拓到男性市場呢？有網民就惡搞今次演唱會的海報，將他們的樣貌用FaceApp變成女人，結果相當驚豔▼▼▼