科技股高位接貨連跌3月　網民投資港股蝕足大半年薪金：心都痛埋

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-11 12:07

不少人視投資股票為理財方法，但對於新手而言，胡亂入市隨時損手爛腳。有網民昨晚（10日）發文大吐苦水，表示自己去年眼見科技股升勢強勁，年末時便入市港股，起初也有少許利潤，但至今年年初大跌，賬面虧蝕35%和16萬元，慨嘆「全部都係自己血汗錢」、「係冇諗過呢個跌浪可以咁耐」。

有網民發文大吐苦水，表示自己去年開始買港股，未料至今大賬面蝕35%。（資料圖片）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

美股納指近日「小升大跌」，昨日（10日）更急挫350點，港股今早（11日）隨之低開309點。樓主昨晚在香港討論區發帖分享，稱他去年年末因為看好科技股而開始買港股，本來戶口也有進賬，但其持有的不少股票後來大跌，至今損失16萬元，賬面輸35%，抱怨「日日冇1萬幾千真係心都痛埋，平時死慳死抵都冇用啦」，認為現在才止蝕會虧損太多，但不止蝕又深怕每日繼續「陰跌」，求教網民應該如何是好。

樓主後來在帖文留言補充，指自己過去曾買入吉利汽車、阿里巴巴等股票，目前還持有騰訊、京東、美團等新經濟股，「早2個星期仲要撈埋比亞迪，通通死晒」，忍不住大嘆「唔知等到幾時，玩股票真係心很累」。他又檢討其投資策略，認為自己輸在太貪心，一旦空倉就怕「追唔切」牛市，直斥以前的投資心態注定輸錢。

+ 3 + 3 + 3

樓主事後回看，原來他去年入市時已在科技股的「高位接貨」，在欠缺經驗下「坐倉」，未料現在輸了大半年薪金。他直言手上許多持股已經連跌3個月，「個個月溝緊（貨）已經，而家真係X縮了，賬面冇咗咁多」，無奈最終演變成「愈溝愈死」的局面。

在聽取網民的意見後，樓主決定今天港股開市後先賣出四成的股票，只能當作「畀錢買教訓」，以後更加謹慎投資。另外，有網民留言安慰樓主，稱今年股市震蕩，對新手而言的確較難操作，也有人奉勸樓主盡快止蝕離場，以免愈輸愈多，「典型散戶，盡早離場吧」、「我都係俾科技股蝕到死死下」、「如果我係你， 錯過止蝕唯有等，熄機Del apps坐到8月，又1條好漢了」。

請在《香港01》手機App把「熱爆話題」加入自選，緊貼全球各地最hit話題！（01製圖）

同場加映：成副身家瞓身買美股 嘆日日陰跌盤前似死亡鐘聲 港男清倉輸年薪

成副身家瞓身買美股 嘆日日陰跌盤前似死亡鐘聲 港男清倉輸年薪