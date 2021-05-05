成副身家瞓身買美股　嘆日日陰跌盤前似死亡鐘聲　港男清倉輸年薪

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-05-05 13:01

美國財長耶倫（Janet Yellen）周二表示，美國或需要加息，以防經濟過熱，消息一出美股納斯達克指數昨（4日）跌261點，部份大型科技股從4月的升勢中開始回調急跌，有網民最近就在討論區發帖「警世」，指自己早前投資美股，最初靠運氣好易贏錢，今年2月更投放「成份身家」在股市中，未料一入美股深似海，至今已輸掉1年的薪金，最後難忍心理壓力清倉離場。

有網民貼倉分享投資美股的表現，慨嘆2月至今虧損了1年的薪金。（《男人唔可以窮》劇照）

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網民「回到家鄉」昨晚在連登討論區以「（警世）輸咗一年人工 終於忍唔住清咗倉」為題發文，表示自己起初投資美股時「亂買亂賣」，以為贏錢只需靠運氣，直至今年2月甚至「放晒我成份身家」入市，但股市卻開始急瀉，之後也是小反彈、真暴跌，從來未「返家鄉」。

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他又在較早前的帖文「貼倉」，看到截至4月下旬時，截圖中所示的11隻股票，已有4隻虧損超過五成；計及近日大市再回調，已經大蝕一整年的薪金，「今日終於忍唔住清咗倉，結果係白做1年」。

帖文一出便引來網民熱議，不少人安慰樓主，希望他緊記今次教訓，「最緊要從失敗中學習」、「1年人工學識止蝕嘅重要性，做風險管理，都值得啊」，但也有「Strong Hold派」留言質疑樓主清倉的決定，「SH到盡頭便是贏」、「點解要清倉等錢洗？」、「唔敢SH嘅人唔值得贏錢」。

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