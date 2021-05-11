台渣男外遇拋妻棄女16年　染疫後想回家治療　竟要元配養私生子女

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-05-11 18:00

丈夫神隱16年，再出現時竟要求自己照顧私生子女？台灣法院日前審理1宗情節離譜的離婚案，台商在2001年時去印尼經商，2005年起開始與妻兒失去聯絡。直至去年他在印尼感染新冠肺炎，終於找妻子拜訪台商會長安排機位讓他回台治療，卻也爆出原來他在印尼早結識小三另組家庭，再要求妻子及長女幫忙照顧2名私子子女，氣得妻子向法院申請離婚。

台妻指到印尼經商丈夫多年來消失不見，一出現時竟然是感染新冠肺炎後有求於她。（示意圖／資料圖片）

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案情指，梁男和妻子早於1981年結婚，後來生了2名子女，去到2001年他開始到印尼經商，但2005年起他突然消失不再回家。梁男初到印尼做生意每隔2、3個月都會回台灣，陪伴家人約1星期時間，但家人指他2005年後就沒再聯絡，也沒有回家。

2016年時梁妻以為丈夫一直長居印尼，到戶政事務所想將丈夫戶籍遷出時，才發現他一直有回台灣，但卻沒回過家。直至2020年9月，梁男在印尼感染新冠肺炎，才透過兄長和妻子取得聯絡，希望她聯絡認識的台商會會長，為他安排機位回台灣治療。不過，梁妻幫忙聯絡台商會會長後，只能安排他到印尼較好的醫院治療，無法安排他回台灣。

然而，梁男也透露自己長居印尼期間已和1名印尼女子另組家庭，育有2名子女，由於小三已離世，他擔心自己病情加重，怕2名私生子女無人照顧，希望元配可以照顧他們，被梁妻拒絕。梁男還特別叫哥哥聯繫長女，希望長女可以照顧同父異母的弟妹。除了叫哥哥到元配家中說明，又在去年10月託哥哥將私生子女照片發到家族群組，又再發給和元配生的子女，但梁妻及長女均企硬不幫忙，怎料梁男康復出院又斷絕聯絡，讓梁妻心灰意冷。

梁妻決意告上法庭要求離婚。審訊期間長女供稱，即使爺爺奶奶過身，父親當時都只是回台灣家中住了1晚，只願睡在客廳梳化，她曾問爸爸不回家的理由，爸爸只是說自己工作很忙，後來直接消失。

梁男未有出庭應訊，法官指梁男長期未回家兼在外地和其他女子生兒育女，已動搖婚姻基礎，難以再共同生活，日前批准梁妻申請離婚，但全案仍可上訴。

（綜合）