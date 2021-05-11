同居母壞習慣難頂　港男計劃婚後同太太娘家住：有冇伏位要注意？

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-11 15:00

【居住問題 / 置業 / 結婚】結婚後居住問題是不少新婚夫婦的難題，有港男在討論區發文表示，本來用了25萬元裝修現住的家準備結婚，惟同居媽媽的壞習慣令太太難以適應，適逢太太娘家租約期滿，要找地方搬走，令他們萌生跟娘家一起住的念頭，因而求問網民「有冇伏位注意？」

有港男在討論區發文表示，太太娘家近日租約期滿，要找地方搬走，令兩夫婦萌生跟他們一起住的念頭，因而求問網民「有冇伏位注意？」（《燦爛的外母》劇照）

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該男網民在連登討論區，以「有無人結完婚係同埋老婆屋企人住?」為題發文，指本來跟67歲的媽媽同住，並花了25萬元裝修家居準備結婚，惟媽媽一直有「老人問題」，經常在家中放置大量東西，「諗住裝完修會改善，最後都係無」，而太太卻很愛乾淨，因此難以適應其母的壞習慣。

剛巧太太娘家租約期滿，要找地方搬，「我諗住注資，搵間大啲一齊住」，並問大家「有冇伏位注意？」

不少網民都表示不願掉東西的問題確是常見的長者問題，本身是家人都難接受，更何況是媳婦，不過大部份人都一面倒認為跟娘家住，亦是另一個煩惱的開始，亦有過來人分享經驗▼▼▼

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一家人一齊住真係好？有男網民早前在香港討論區，以「400尺公屋住左（咗）7個人，每日都係困獸鬥，求解決方法」為題發文，指本來外家已住了5個人，包括外父、外母、太太、太太家姐及其丈夫，惟和太太結婚後為了儲錢買樓，他亦搬到外家居住，本來單位只有2個房間，唯有用木板勉強分隔多1間房，環境擠迫又應聲，又大呻多個生活細節令人住得不舒服▼▼▼

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