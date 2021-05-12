被揭曾任私影model拍性感照　男友崩潰難接受　港女：都係1份工作

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-12 15:00

年輕人做兼職賺外快是常見的事，更是全身投入社會前嘗試不同職業的大好機會。有港女於網上發文，表示中學畢業後曾任兼職私人攝影模特兒，拍過僅穿泳衣或內衣褲的照片，但只屬健康性感程度。至近日男友發現她過往拍下的照片，即時起了疑心，質疑她任兼職時曾與其他男性發生關係，同時表明不能接受，更稱要代為調查曾替其拍照者的背景，令港女大感委屈。

港女被男友發現曾任私影模特兒，稱對方難以接受，認定她曾出軌。（《把砒霜留給自己》劇照）

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「我覺得好委屈。」該名港女於香港討論區發文，稱中學畢業後曾任兼職私影模特兒，曾拍下只穿着泳衣及內衣褲的照片，惟只屬健康性感程度，「冇露重要部份，我自己完全唔覺得意淫」。而且工作時她保持專業，未有與任何男士發生關係，「就算連摸我都講到明唔OK，只可以影相」。

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至近日有朋友輾轉將樓主任職模特兒時拍下的照片傳給其男友，對方看過後難以接受，「佢睇完即時打畀我，發晒爛渣仲喊晒口話我好過份」。男友認為她拍性感照，即使沒做出過份行為，也會成為他人意淫的對象，「再加上佢唔係好信我，佢覺得我有同人上床做」。

樓主直言感到非常委屈，強調「其實都係一份工作、一份Freelance，幫補下自己生計」，現時事件曝光亦決定不再拍攝，沒料男友仍不相信自己。她指男友表明要「冷靜一下」，更稱要調查替她拍照的人，了解背後動機，「點解佢唔信我？我覺得佢好功利主義，我做錯啲咩呀？」。

港女直言只當私影為工作，強調過程中絕無不軌行為。（《把砒霜留給自己》劇照）

帖文引來網民討論，有人認為樓主沒有做錯，只是男友或對私影有壞印象，加上她一直未有坦白，男友需要時間接受亦屬正常，「內衣影相就唔得嘅，咁全世界Model都要一世單身啦，咩年代呀仲」、「可能一時接受不了，應該是鍾意你，不然不會這麽大反應，等他自己慢慢想通吧」。

亦有網民質疑，樓主未有主動坦白才是男友最難以接受的事，勸她認真考慮雙方價值觀是否適合繼續交往，「揚咗先唔影？即係唔穿就繼續，我估呢嘢先最嬲」、「自己之前影過呢啲咁大尺度嘅相，點解唔一早彙報呢？而係佢發現你先承認呢？如果係佢發現嘅好難怪佢懷疑你喔」、「如果佢真係介意，你留住佢都無用，就算畀你結埋婚，佢都會有條刺」。

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