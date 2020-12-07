公司慳錢找設計師女友做內衣Model　港男一睇款式嘆：心都離一離

不少男友都會介意另一半衣着太性感，最近有港男在網上發文，指其女友決定為自己設計的內衣擔當硬照模特兒，希望在公司營利不佳的情況下保住工作，甚至日後有機會升職。事主心裏雖然非常介意，但慨嘆「無理由因為自己心理關口阻礙她發展」，只能表面上支持女友。

有港男網上發文，指女友將為自己設計的內衣擔任模特兒，令他非常擔心。示意圖。（Getty Images）

下載「香港01」App，即睇城中熱話

該名港男在香港討論區發文，表示女友任職的公司主要經營女性內衣生意，最近為了節省成本，不再外聘模特兒拍攝內衣硬照，並問女同事會否願意做內衣模特兒。他指出，女友一直希望能為自己設計的內衣做模特兒，便一口答應了公司。

港男稱女友在答應公司後才知會他，眼見事件已「無彎轉」，他只有大方支持其決定，但其後女友出示內衣款式，他不禁驚呼「我心都離一離」。他形容內衣款式大多是通花喱士，性感度極高，坦言「平時睇其他女模特兒着內衣就無所謂，自己女友着內衣畀其他男人睇就忍受不了」。

港男表示，女友看見他臉色一變，便立即安慰說只是工作所需，加上公司最近生意差，部分員工被解僱，自己希望藉此保住工作，若日後公司生意好，更有機會上位當首席設計師。女友多番游說，港男無奈說道：「佢講到咁理想，無理由因為自己心理關口阻礙她發展。」

港男看過內衣款式，驚呼非常性感，深怕女友拍攝時會被人「睇蝕」。（Christian Erfurt/Unsplash）

事主發文訴苦，最後更指聽聞攝影師會看女模特兒換衣服，讓他非常擔心女友被「睇蝕」，不知如何是好。許多網民紛紛留言，有人建議事主到拍攝現場，或者接女友放工，以示支持，「要求當天接她放工吧，至少也要出現一下」、「佢同你講都係尊重你，當然你也要識時務只能支持她」，「畀佢知道自己其實有幾唔想佢畀人睇蝕」。

不過，部分網民則認為事主過分擔心，「做內衣模特兒，又唔係做裸體模特兒」、「做內衣model啫，畀返女人睇」，「正常工作妳應該支持，女友只是工作而且只是拍照，基本沒什麽的」。

👇👇👇同場加映：男友送贈Victoria’s Secret內衣 台女收大禮笑唔出👇👇👇

+ 5 + 5 + 5

👇👇👇同場加映：日男揭女友魔鏡號拍AV👇👇👇