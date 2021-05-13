Hermes愛馬仕出埋膠布？千祈唔好用嚟貼傷口　實際用途估你唔到

撰文： 世界高級品 最後更新日期： 2021-05-13 09:30

近年來許多精品品牌相繼推出生活小物，像是LV的麻將、撞球桌、排球或是Hermes愛馬仕的皮製置物盤等。隨著環保議題日漸被各方重視，各大品牌再推出新產品的同時也更加重視對環境的影響，希望能在環保上盡一份心力。這次愛馬仕在發揮創意的同時加上了環保元素推出了一款膠布……

似足藥水膠布但竟然唔係用嚟貼傷口 點圖睇睇官方建議用法👇👇👇

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Hermes的petit h部門其實是一個回收製作皮件、絲巾及物料所剩餘的材料，再經由設計師重新設計過後打造出全新的產品，而這款三件裝的膠布就是以剩下來的皮革材料以貼紙的形式製成的。

膠布不拿來貼患處要拿來貼哪裡呢？想必大家都有這個疑問，這個膠布外型的貼紙除了可以代替紙膠帶貼住筆電鏡頭以外，還可以充當捲線器來收納充電線，甚至可以用來貼在工具的把手讓他使用起來更順手。

除此之外，如果小白鞋有了刮痕不妨可以拿將這個膠布貼上去，不僅可以遮住刮痕，還讓小白鞋多了一點俏皮的感覺。

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【本文獲「世界高級品」授權轉載，原文：「愛馬仕OK蹦」見過嗎？用法還很特別】