日本超狂Birkin女子會　人手一Hermes　有成員正住在米高積遜間屋

《三十而已》大家還在追嗎？太太圈聯手「陷害」了顧佳，看透這一切顧佳決定與太太圈決裂，佳佳子霸氣手撕各位太太的一段，看著是真的爽。回想顧佳第一次參與聚會合照時，顧佳瞄了眼其他太太清一色的Hermes愛馬仕，默默地將自己的Chanel香奈兒移到身後，最終因為自己「不夠格」，顧佳被裁出了太太圈的合影。為了進入太太圈，顧佳不惜刷爆了卡買了一個Hermes……

在她眼中，它不僅僅是一隻價格不菲的手袋，而是一塊能獲取可靠資源與信息的「敲門磚」。隨著這部劇的熱播，一張網圖也在網上流傳開來，照片中每位女士人手一隻愛馬仕，簡直是現實中的太太圈聚會。

而這種現象並非只在一個國家，在日本，也有這樣的太太圈聚會，稱為「Birkin（鉑金包）女子會」。比較特別的是，這些太太們最初並不是通過生意上相識，而是從網友先做起，比如有人剛在ins上po了一個愛馬仕包包，就會有人來私信：我們都有鉑金包呢，要不要加入我們交流群呀？

然後擁有鉑金包包的女性，就歡聚了同一聊天室，並且商量好一個月聚會一次……

上流到嚇壞主持 看看日本綜藝節目的介紹（點圖繼續閱讀）：

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看到這裡，本次太太圈聚會也在大部分人的極度驚訝中結束了。

不過日美醬覺得，夢想還是要有的，萬一實現了呢，對不對？接下來就努力賺錢買包包吧！

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